Владимир Манчев застава начело на втородивизионния Вихрен Сандански

Владимир Манчев бе представен като старши треньор на Вихрен Сандански.

"Владимир Манчев е 48-годишен треньор и бивш национал на България. Като футболист играе за Спартак Плевен, Янтра, ЦСКА, Локомотив София, френския Лил и испанските Леванте, Валядолид и Селта Виго.

В треньорската си кариера Манчев работи в ДЮШ на ЦСКА, помощник е в Нефтохимик, ЦСКА и Миньор Перник и води отборите на Хебър, ЦСКА II, Миньор и Берое.

По-късн днес Манчев ще проведе първа тренировка с отбора.

Ръководството на Вихрен Сандански приветства Владимир Манчев с добре дошъл и му пожелава успехи и хубави моменти в клуба", написаха от Вихрен.

В клуба от Сандански бившият нападател заменя Борислав Кьосев, който бе освободен от длъжност през уикенда.

След 13 кръга във Втора лига Вихрен е на второ място в класирането с 25 точки, колкото имат и лидерът ЦСКА II, както и третият Черноморец Бургас.