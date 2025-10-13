Владимир Николов ще представи книгата си "Високо" в Бургас

Един от най-успешните български волейболисти Владимир Николов ще се срещне с бургаската публика на 23 ноември в Културен дом НХК, съобщават от пресцентъра на Община Бургас.

По време на срещата спортистът ще разкаже за своя път към успеха – за победите и загубите, за дисциплината и вдъхновението, както и за това как се възпитават истински шампиони.

Николов ще представи и автобиографичната си книга „Високо“. В нея той споделя личната си история и уроците, научени по пътя към върха.

„Няма кратък път към върха. Пътят към върха е проза – работа, още от същото, години наред от същото, за да можеш един ден наистина да стигнеш донякъде. До високото“, пише той в книгата.

Изданието проследява повече от трийсетгодишната му кариера – от първите стъпки в спорта до годините му като капитан на националния отбор и президент на Волейболен клуб „Левски“. Във „Високо“ Николов споделя откровено за трудностите и мотивацията си: „Дори когато не ме забелязваха, дори когато ме пренебрегваха, дори когато играех най-зле, аз вярвах, че пак и пак ще стигам високото. И не предадох себе си.“

Журналистката Виолета Цветкова, съавтор на книгата, определя проекта като откровен портрет на спортиста.