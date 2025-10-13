БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 01:45 мин.
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се...
Чете се за: 04:50 мин.
Израелското посолство у нас изрази облекчение след...
Чете се за: 02:07 мин.
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Чете се за: 03:45 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Владимир Николов ще представи книгата си "Високо" в Бургас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

По време на срещата един от най-успешните български волейболисти ще разкаже за своя път към успеха.

Владимир Николов
Снимка: БТА
Слушай новината

Един от най-успешните български волейболисти Владимир Николов ще се срещне с бургаската публика на 23 ноември в Културен дом НХК, съобщават от пресцентъра на Община Бургас.

По време на срещата спортистът ще разкаже за своя път към успеха – за победите и загубите, за дисциплината и вдъхновението, както и за това как се възпитават истински шампиони.

Николов ще представи и автобиографичната си книга „Високо“. В нея той споделя личната си история и уроците, научени по пътя към върха.

„Няма кратък път към върха. Пътят към върха е проза – работа, още от същото, години наред от същото, за да можеш един ден наистина да стигнеш донякъде. До високото“, пише той в книгата.

Изданието проследява повече от трийсетгодишната му кариера – от първите стъпки в спорта до годините му като капитан на националния отбор и президент на Волейболен клуб „Левски“. Във „Високо“ Николов споделя откровено за трудностите и мотивацията си: „Дори когато не ме забелязваха, дори когато ме пренебрегваха, дори когато играех най-зле, аз вярвах, че пак и пак ще стигам високото. И не предадох себе си.“

Журналистката Виолета Цветкова, съавтор на книгата, определя проекта като откровен портрет на спортиста.

„При всяка среща като в пъзел сглобяваше собствения си образ – неподправен, с качествата и недостатъците си; спонтанен, наглед дръпнат и темерутест, а в същото време чувствителен мъж, влюбен в своето момиче, в четирите им деца и във волейболната игра“, казва тя.

#книга "Високо" #Владимир Николов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
1
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с проценти
2
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с...
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
3
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
Товарен кораб потъна в нашата акватория на Черно море
4
Товарен кораб потъна в нашата акватория на Черно море
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е стеснена заради основите на хотел "Негреско"
5
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е...
При 100% обработени протоколи: ДПС побеждава в частичните местни избори за общински съвет на Пазарджик
6
При 100% обработени протоколи: ДПС побеждава в частичните местни...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
4
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: Български волейбол

Ива Дудова остава в Марица
Ива Дудова остава в Марица
Симеон Николов влезе в тренировъчен режим с Локомотив Новосибирск Симеон Николов влезе в тренировъчен режим с Локомотив Новосибирск
Чете се за: 01:52 мин.
Любомир Ганев: В София ще дадем възможност на над 52 000 човека да видят на живо своите идоли Любомир Ганев: В София ще дадем възможност на над 52 000 човека да видят на живо своите идоли
Чете се за: 01:07 мин.
Любомир Ганев: Много е радостно, че имаме отбор, който знае, че може да побеждава Любомир Ганев: Много е радостно, че имаме отбор, който знае, че може да побеждава
Чете се за: 02:32 мин.
Волейболният Левски с успешен старт на турнир в Гърция Волейболният Левски с успешен старт на турнир в Гърция
Чете се за: 01:10 мин.
Иван Пешев разкри причината за евентуалното преместване на европейското по волейбол Иван Пешев разкри причината за евентуалното преместване на европейското по волейбол
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Регионалният министър Иван Иванов: Казусът с Елените не се задълбочава
Регионалният министър Иван Иванов: Казусът с Елените не се задълбочава
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Карлос Насар: Тази година нямах подкрепа от федерацията Карлос Насар: Тази година нямах подкрепа от федерацията
Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
"Разпитван е с насилие и брутален линч": Каква е историята на Матан Ангрест - освободеният от Хамас израелско-български гражданин? "Разпитван е с насилие и брутален линч": Каква е историята на Матан Ангрест - освободеният от Хамас израелско-български гражданин?
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
"Всички се връщате. Войната свърши": След 738 дни в плен...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Президентът Радев за вота в Пазарджик: Тези избори са олицетворение...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Доналд Тръмп направи обръщение в израелския парламент
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ