Владимир Николов: За мен е чест да играя за България

Нападателят Владимир Николов благодари на националния селекционер Александър Димитров за гласуваното доверие. Футболистът на полския Корона (Келце) вкара хеттрик при победата с 10:2 над Соломоновите острови в четвъртък, като това бяха и първите му попадения с националната фланелка. В понеделник България ще се изправи срещу Индонезия в 16:00 часа, като двубоят ще бъде предаван пряко по БНТ 3. Студиото започва 30 минути преди това.

„За мен е чест да бъда тука. Благодаря на всички които ме подкрепят, защото последните месеци не бяха много добри за мен в личен план. Благодаря на треньора, че ми гласува доверие и на съотборниците ми. Когато едно момче започне да играе футбол, мечтата му е да вкарва голове и да играе за страната си. За мен това са само положителни емоции от това пътуване и мачовете тук. И защото вкарах не само първия си гол, но и хеттрик“, започна Николов.

След това той беше попитан какво мисли за вчерашното изявление на колегата си в атаката на „лъвовете“ Тонислав Йорданов, който беше разочарован от отношението на хората в социалните мрежи, записващи националния отбор с обиди, подигравки и омраза.

„Напълно подкрепям Тонислав и да - наистина си говорим в отбора по тези въпроси. Имаме две поредни победи и отново се излива негативно отношение. И си говорим, че треньорите и футболистите в 99 % от отбора сме минали през U17, U19 и U21 и тогава се е коментирало, че трябва да сме част от мъжкия отбор. И сега когато сме наистина тука, се излива това. За разлика от този въпрос, мога да кажа, че отношението на хората от Индонезия е впечатляващо и съм им благодарен“, добави Николов.

Нападателят коментира и атмосферата в отбора.

„Всеки един лагер и всяка една минута се сплотяваме и се опознаваме, а и се развиваме. Целта е отборът да се подмлади, но за да се случи, трябва да се познаваме по максимално добър начин. Заедно сме били и в юношите, но това не означава, че не трябва да продължаваме“, каза Николов.

В заключение Николов благодари на домакините от Индонезия за показаното отношение.