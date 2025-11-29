БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

Владимир Зографски премина квалификацията в Рука

от БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Българинът направи скок от 123,5 метра и заслужи 98 точки от съдиите, които му отредиха 25-о място в квалификацията.

Владимир Зографски
Снимка: БГНЕС
Владимир Зографски премина квалификацията на състезанието на голяма шанца в Рука, Финландия. Българинът направи скок от 123,5 метра и заслужи 98 точки от съдиите, които му отредиха 25-о място в квалификацията.

Победител в нея стана австриецът Даниел Чофених с резултат от 130,4 точки. Той направи скок от 140 метра.

Втори в квалификацията е норвежецът Халвор Егнер Гранеруд със 124,5 точки, а трети е японецът Рен Никайдо със 119,6 точки.

Квалификацията за това състезание трябваше да се проведе в петък, но бе отложена заради силен вятър. Днешният старт от Световната купа се очаква да започне по програма в 16:00 часа.

#Световна купа по ски скок 2025/26 # Владимир Зографски

