Владимир Зографски преодоля със 17-и резултат квалификациите за първия рунд на световното първенство по ски полети в Оберстдорф

Владимир Зографски преодоля със 17-и резултат квалификациите за първия рунд на световното първенство по ски полети в Оберстдорф
Слушай новината

Владимир Зографски преодоля със 17-и резултат квалификациите за първото състезание от световното първенство по ски полети в Оберстдорф, а лидерът в класирането за Световната купа по ски скокове Домен Превц направи най-добрия опит. Първият рунд в германския курорт е насрочен за петък от 17:00 ч. българско време.

Зографски беше 18-и в тренировъчните опити със 199 метра за 137.2 точки, но българинът подобри представянето си в квалификацията. Той скочи на 201 метра за 178.7 точки и остана на 46.8 точки от Превц, който с последния полет за деня свали от върха австриеца Щефан Ембахер. Словенецът записа опит на 228.5 метра и победи 227-те на Ембахер, като двамата бяха далеч над всички останали.

Победителят от 2024 Щефан Крафт даде седми резултат. Преди две години в Бад Митерндорф Зографски бе едва 40-и в крайното класиране, след като отпадна след първия рунд.

#Владимир Зографски

