Владимир Зографски с дисквалификация в пресявките на напдреварата в Енгелберг

Владимир Зографски бе дисквалифициран в пресявките на състезанието за Световната купа по ски скокове в Енгелберг заради проблеми с екипировката. Това слага край на тежък уикенд за българина, който вчера не успя да преодолее първия кръг на швейцарската шанца.

Зографски скочи на 135 метра с 56-и стартов номер и временно бе в топ 5, но малко по-късно излезе решение от контрола, че той е дисквалифициран заради широчината на ските му. Така българинът няма да успее да спечели точки във втори пореден кръг на Световната купа.

Първи в квалификацията завърши германецът Алекс Хофман, който записа скок на 138.5 метра и 149.8 точки. Това е с една пред лидера в генералното класиране Домен Превц, който по-късно днес ще опита да спечели шеста поредна надревара за Световната купа.