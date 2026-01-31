Владимир Зографски с осмо място във Вилинген

Владимир Зографски продължава силното си представяне през сезона в Световната купа по ски скокове, след като завърши на осмо място във Вилинген (Германия). Това е четвъртото му класиране в топ 10 през кампанията – след деветото място във Фалун, шестото във Висла и рекордната четвърта позиция в Рука.

Българинът премина квалификацията с 32-ри резултат след скок от 123.5 метра. В първия състезателен рунд той постигна 121.5 метра и събра 92.2 точки, но истинският му пробив дойде във втория опит. Зографски полетя на впечатляващите 146 метра, добави 125 точки към актива си и с общ сбор от 217.2 изпревари с 0.2 точки втория в генералното класиране Рьою Кобаяши.

Осмото място е най-доброто постижение на българина на шанцата във Вилинген. Пред него останаха Кристофер Ериксен Сундал, Андреас Велингер, Мануел Фетнер и Феликс Хофман, които обаче също не намериха място на подиума.

Трети се нареди германецът Карл Гайгер с 237.8 точки, а второто място зае японецът Рен Никайдо, който събра с 4.4 повече. Победата отново бе за словенеца Домен Превц. Той бе единственият, преодолял границата от 150 метра със скок от 155 – само половин метър под рекорда на шанцата, поставен от Йохан Андре Форфанг преди две години. Превц триумфира с 264.4 точки, с цели 22 пред Никайдо.

За словенеца това е трета поредна и общо десета победа от началото на сезона. В генералното класиране той увеличи аванса си пред Кобаяши на 538 точки, докато Никайдо е трети с пасив от 674. Зографски заема 14-а позиция, на 15 точки зад Сундал.