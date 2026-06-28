Властите в Гърция арестуват за неспазване на противопожарните забрани

Висок риск от пожари и днес в Гърция. Властите предупреждават туристите и арестуват за неспазване на забрани.

Днес с висока степен на риск от пожари са областите Атика, Евия, Коринтия и островите Лесбос и Хиос, съобщават от Гражданска защита. Температурите в обедните часове достигат 37 градуса при засилване на вятъра.

Вчера в страната се запалиха над 34 пожарни огнища. Полицията арестува пет лица, които въпреки забраната са запалили огън на открито. Предадени са на прокурора. Засилващият се вятър в района на Егейско море увеличава риска на всички острови.

В повечето райони на страната, включително и Халкидики, действа забраната за влизане в горски райони. Поставиха полицейски екипи за охрана. Въпреки силните ветрове засега няма спрени фериботи, съобщават транспортните агенции. Забраниха на фермерите и на строителните фирми да извършват дейности, които могат да предизвикат искри.

От Пътната полиция съобщават, че от тази сутрин е засилен трафикът по посока на границите с България. Затруднения има около Солун поради ремонт на околовръстния път.