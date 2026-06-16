Властите в Северна Гърция разследват смъртта на три кафяви мечки

Три кафяви мечки бяха открити мъртви в рамките на едно денонощие в Северна Гърция, съобщи гръцкото информационно издание "Вима". По случаите са започнали разследвания, тъй като кафявата мечка е защитен вид в Гърция, а убиването ѝ се счита за тежко престъпление.

Първият случай е регистриран край участъка Флорина – Козани на автомагистрала „Егнатия Одос“, където е намерен мъртъв осемгодишен мъжки екземпляр с тегло около 170 килограма. Според първоначалните данни животното е било простреляно три пъти – веднъж във врата и два пъти в гърба. Предполага се, че мечката е навлязла в царевична нива в търсене на храна, преди да бъде застреляна от неизвестен извършител. Въпреки раните си животното е успяло да се придвижи на няколко метра към магистралата, оставяйки следи от кръв. При пристигането на пътната полиция то все още е било живо, но е починало малко по-късно.

Вторият случай е от горски район на Флорина, където е открита мъртва двегодишна женска мечка. Първоначалните данни сочат, че животното може да е загинало след поглъщане на отровна примамка, като причината за смъртта предстои да бъде потвърдена чрез токсикологични изследвания, се посочва в информацията.

Третата мъртва мечка е открита в Пилори, област Козани. Става дума за около 3-годишен мъжки екземпляр. Според данни на природозащитната организация "Калисто" животното е било простреляно три пъти в главата. Сигналът е бил подаден от местен животновъд, който е чул изстрели и е уведомил полицията.

В огледите на местата са участвали специалисти по дивата природа, представители на горските служби и ветеринарни експерти. При първия случай екип на природозащитната организация "Арктурос" е транспортирал животното за ветеринарномедицинско изследване.

Природозащитната организация "Калисто" подчерта, че кафявата мечка е строго защитен вид в Гърция, и призова гражданите незабавно да уведомяват компетентните власти при забелязване на мечки в близост до населени места. От организацията настояха за мерки, които да гарантират както безопасността на хората, така и опазването на дивата природа, и предупредиха срещу практики, които могат да застрашат защитените животни, посочва още изданието.