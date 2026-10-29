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Влошено е качеството на питейната вода в Котел и три села в общината

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Влошено е качеството на питейната вода в Котел и три села в общината
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Водата в град Котел не трябва да се използва за пиене и готвене заради установено несъответствие по микробиологични показатели. Ограничението важи и за селата Остра могила, Топузово и Ябланово, съобщават от Регионалната здравна инспекция в Сливен.

Мониторингът на качеството на питейната вода е проведен на 27 октомври 2026 г., а резултатите показват несъответствие с изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

От РЗИ - Сливен указват водата, подавана от „ВиК - Сливен“ ООД в четирите населени места, да се използва само за битови нужди, но не и за пиене и готвене.

#влошено качество на водата #Котел

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