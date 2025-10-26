Внимание: очакват се силни дъждове и гръмотевици

Днес ще е изцяло облачно. В западните и централните райони ще има дъжд, на места интензивен и значителен по количество, с възможни гръмотевици. До вечерта дъждът обхваща и източната част на страната. Очаква се умерен, а на места север от планините – временно силен вятър. Максималните температури са между 14° и 19°, за София около 14°.

В планините — облачно, върховете ще влязат в облачния слой. В Западна България се очакват валежи от дъжд, а над 1800–2000 м — сняг. Вятърът на места ще е силен от юг–югозапад. На 1200 м температурите са около 12°, на 2000 м – около 6°.

По Черноморието — значителна облачност, привечер ще превали. Вятърът е до умерен от юг–югозапад. Температури 18°–21°. Морската вода е 17°–19°, вълнение 2–3 бала.