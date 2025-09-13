Водачката в схемата Адид Мая отпадна на домашния турнир в Сао Пауло

Водачката в схемата Беатрис Адад Мая отпадна на четвъртфиналите пред родна публика в Сао Пауло (Бразилия) на турнира по тенис на твърди кортове WTA 250 с награден фонд 275 094 долара.

Петата поставена Рената Сарасуа, която победи Мадисън Кийс в първия кръг на US Open миналия месец, елиминира №1 в схемата със 7:6(5), 6:3 в мач, продължил 2:15 часа.

Мексиканката преодоля пасив от 3:5 в първия сет, който взе след тайбрек, след което проби Адад Мая в предпоследния гейм на мача и така триумфира.

Непоставената индонезийка Джанис Тиен изненада поставената под №3 Александра Еала (Филипини) с 6:4, 6:1, №6 Франческа Джоунс (Великобритания) елиминира №2 Солана Сиера (Аржентина) с 6:3, 6:4, а французойката Тянцоа Ражаона елиминира поставената под №8 Пана Удварди (Унгария) с 6:2, 6:4.

Тиен ще се изправи срещу Джоунс на полуфиналите в събота, докато Сарасуа излиза срещу Ражаона.