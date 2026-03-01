БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:35 мин.
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Чете се за: 04:57 мин.
DARA призна: "Bangaranga" беше фаворит и в...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Водата поскъпва в редица градове от днес

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Икономика
Запази
водата поскъпва редица градове
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

От 1 март водата в много градове поскъпва, Комисията за енергийно и водно регулиране реши цените да влязат сила сега със задна дата. Новите цени трябваше да влязат в сила от 1 януари, но бяха отложени заради въвеждането на еврото.

В Благоевград водата поскъпва с 12,2%, Бургас с 1,4%, Варна - 6,6%, Велико Търново - 8,8%, Видин - 1%, Враца - 8,9%, Габрово - 8,4%, в Добрич ще плащат с 1,1% по-малко .

В Кърджали водата поскъпва с 13,7%, Кюстендил - 1,1%, в Ловеч - 4,1 %, в Монтана с 3,1 %, в Пазарджик поевтинява с 1 %, в Перник намаление на цената с 3,3%.

Увеличението на цената в Плевен е със 7,3%, Пловдив с 4 %, в Разград с 1,1 %, в Русе с 9,3 %, Силистра с 4,8 %. В Сливен ще плащат с 3,4 % по-евтино. В Смолян водата поскъпва със 7,9%.

В София поскъпването е с 11,8 %. В София област водата поевтинява с 1,1 %.

В Стара Загора водата поскъпва с 2,6 %, в Търговище с 4,7 %, Хасково с 5,6 %. В Шумен водата поевтинява с 0,8 %, в Ямбол с 11,8 %.

#поскъпване на водата #цената на водата #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
1
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
2
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
3
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
От първо лице: Как се събужда Тел Авив след атаките?
4
От първо лице: Как се събужда Тел Авив след атаките?
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
5
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток
6
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия...

Най-четени

До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
1
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
2
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
3
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
4
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
5
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: У нас

Няма увеличение на толтаксите от 1 март
Няма увеличение на толтаксите от 1 март
Слънчево и все по-топло ще бъде до средата на новата седмица Слънчево и все по-топло ще бъде до средата на новата седмица
Чете се за: 01:47 мин.
Ретро мотриса пътува от София до Банкя по повод Баба Марта Ретро мотриса пътува от София до Банкя по повод Баба Марта
Чете се за: 01:20 мин.
Служебният премиер Андрей Гюров с призив към българите в района на Близкия изток Служебният премиер Андрей Гюров с призив към българите в района на Близкия изток
Чете се за: 00:55 мин.
Критики към служебната власт след заседанието на Съвета по сигурността Критики към служебната власт след заседанието на Съвета по сигурността
Чете се за: 02:00 мин.
Българският патриарх Даниил за кризата в Близкия изток: Ужасно е, когато човек избива други човеци Българският патриарх Даниил за кризата в Близкия изток: Ужасно е, когато човек избива други човеци
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Техеран потвърди смъртта на Али Хаменей, размяната на удари продължава
Техеран потвърди смъртта на Али Хаменей, размяната на удари продължава
Чете се за: 05:52 мин.
По света
Много българи остават блокирани в Близкия изток Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:35 мин.
По света
МВнР призовава за преустановяване на всякакви пътувания в региона на Близкия изток МВнР призовава за преустановяване на всякакви пътувания в региона на Близкия изток
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
DARA призна: "Bangaranga" беше фаворит и в моето сърце DARA призна: "Bangaranga" беше фаворит и в моето сърце
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Николай Попов чрез своето гражданско движение "Сияние"...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Иван Христанов: Няма непосредствена заплаха за България
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Българският патриарх Даниил за кризата в Близкия изток: Ужасно е,...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
"Битка след битка" спечели голямата награда на Гилдията...
Чете се за: 02:57 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ