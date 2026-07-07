Водолази се гмурнаха до уникален кораб от XIX век край Китен

Водолази от сдружение „Приятели на морето – Бургас“ се гмурнаха до изключително добре запазен дървен кораб, потънал край бреговете на Китен през втората половина на XIX век. Посещението беше осъществено със съдействието на археолозите от Института по подводно наследство, които за пета поредна година проучват останките на плавателния съд.

Експедицията беше водена от доц. д-р Крум Бъчваров, който запозна водолазите с работата на изследователския екип и с последните открития на обекта.

Корабът е товарен, тип „кайк“, от османския период. По данни на археолозите той е превозвал странджански дъб, а дървесината е датирана чрез дендрохронологичен анализ във втората половина на XIX век.

При проучванията са открити части от ветрилното стъкмяване на кораба, предмети от бита на екипажа и монети от същия период. Плавателният съд е с размери приблизително 24 на 7 метра и се смята за една от най-добре запазените дървени корабни останки в българската акватория на Черно море.

Според изследователите подобни находки разкриват ценни сведения за морската история и търговията по българското Черноморие през XIX век.