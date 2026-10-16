Военно-окръжна прокуратура - София разследва нападението над кораба „Челси-3“ в Черно море

Военно-окръжна прокуратура – София образува досъдебно производство за предполагаемо престъпление в българската изключителна икономическа зона на Черно море, свързано с кораба „Челси-3“, плаващ под малтийски флаг.

Сигналът е изпратен по компетентност от Софийска градска прокуратура и е подаден от фондация „Български адвокати за правата на човека“ и сдружение „Български хелзинкски комитет“. В сигнала се съдържат твърдения за нарушения на правилата на международното право за водене на война в българската изключителна икономическа зона на Черно море.

С постановление от 16 октомври 2026 г. е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 412, б. „а“ и б. „е“ от Наказателния кодекс, за това, че: „през месец октомври 2026 год. в българската изключителна икономическа зона на Черно море в нарушение на правилата на международното право за водене на война било заповядано да се извърши спрямо гражданско население убийство – екипажа на „CHELSEA 3“, плаващ под малтийски флаг, както и да се извърши разрушение на имущество в големи размери – посоченото плавателно средство.“

С оглед изясняване на всички обстоятелства по случая и събиране на необходимите доказателства с постановление на наблюдаващия прокурор разследването е възложено на военен следовател при Военно-окръжна прокуратура - София. Предвид необходимостта от извършване на отделни процесуално-следствени действия на територията, обслужвана от Военно-окръжна прокуратура - Сливен, с отделно постановление е възложено на военен следовател, да извърши конкретни действия по разследването.

На главния секретар на МВР е възложено да организира издирването на свидетели, установяването на местонахождението на кораба и други действия по случая.

Разследващите ще събират доказателства за собствеността на плавателния съд, състава на екипажа, маршрута и целта на плаването, както и превозвания товар и евентуалните пътници.