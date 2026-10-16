БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ново поскъпване на цигарите се очаква през 2027 година
Чете се за: 00:40 мин.
"Заплатата свършва в средата на месеца": КНСБ...
Чете се за: 05:25 мин.
Премиерът Радев в Брюксел: Засилването на охраната на...
Чете се за: 00:45 мин.
Министърът на отбраната: Изпратили сме искане до НАТО за...
Чете се за: 05:30 мин.
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Чете се за: 06:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Военно-окръжна прокуратура - София разследва нападението над кораба „Челси-3“ в Черно море

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази
лошото време осуети изтеглянето кораба bdquoчелси 3ldquo пристанище бургас
Слушай новината

Военно-окръжна прокуратура – София образува досъдебно производство за предполагаемо престъпление в българската изключителна икономическа зона на Черно море, свързано с кораба „Челси-3“, плаващ под малтийски флаг.

Сигналът е изпратен по компетентност от Софийска градска прокуратура и е подаден от фондация „Български адвокати за правата на човека“ и сдружение „Български хелзинкски комитет“. В сигнала се съдържат твърдения за нарушения на правилата на международното право за водене на война в българската изключителна икономическа зона на Черно море.

С постановление от 16 октомври 2026 г. е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 412, б. „а“ и б. „е“ от Наказателния кодекс, за това, че: „през месец октомври 2026 год. в българската изключителна икономическа зона на Черно море в нарушение на правилата на международното право за водене на война било заповядано да се извърши спрямо гражданско население убийство – екипажа на „CHELSEA 3“, плаващ под малтийски флаг, както и да се извърши разрушение на имущество в големи размери – посоченото плавателно средство.“

С оглед изясняване на всички обстоятелства по случая и събиране на необходимите доказателства с постановление на наблюдаващия прокурор разследването е възложено на военен следовател при Военно-окръжна прокуратура - София. Предвид необходимостта от извършване на отделни процесуално-следствени действия на територията, обслужвана от Военно-окръжна прокуратура - Сливен, с отделно постановление е възложено на военен следовател, да извърши конкретни действия по разследването.

На главния секретар на МВР е възложено да организира издирването на свидетели, установяването на местонахождението на кораба и други действия по случая.
Разследващите ще събират доказателства за собствеността на плавателния съд, състава на екипажа, маршрута и целта на плаването, както и превозвания товар и евентуалните пътници.

#кораба "Челси-3" #Военно-окръжна прокуратура

Последвайте ни

ТОП 24

Температурите тръгват нагоре в неделя, до 20° през новата седмица
1
Температурите тръгват нагоре в неделя, до 20° през новата седмица
Най-възрастната жена в света: Албанка кандидатства да подобри рекорда
2
Най-възрастната жена в света: Албанка кандидатства да подобри рекорда
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
3
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Мицкоски: България се превръща в убежище за осъдени в РСМ престъпници, ще поставим въпроса с Ива Михайлова на срещи в НАТО и ЕС
4
Мицкоски: България се превръща в убежище за осъдени в РСМ...
Градушка с големина на лешник удари хисарското село Старосел
5
Градушка с големина на лешник удари хисарското село Старосел
Тръмп отново нападна Зеленски: Всичко, което той прави, е да вдига световните цени на петрола, това е позор
6
Тръмп отново нападна Зеленски: Всичко, което той прави, е да вдига...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
2
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
5
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Сигурност и правосъдие

Ново обвинение за кмета на Варна: Коцев е обвиняем за неизгодна сделка, сключена докато е бил областен управител
Ново обвинение за кмета на Варна: Коцев е обвиняем за неизгодна сделка, сключена докато е бил областен управител
След нападенията с дронове в Черно море: Каква помощ може да очакваме от НАТО? След нападенията с дронове в Черно море: Каква помощ може да очакваме от НАТО?
Чете се за: 03:15 мин.
Съдът в Кюстендил поиска уточнения от Гърция за екстрадицията на прокурорския син Васил Михайлов Съдът в Кюстендил поиска уточнения от Гърция за екстрадицията на прокурорския син Васил Михайлов
Чете се за: 02:07 мин.
МВР за акцията в Бургас: Проверяваме адреси и магазини, за да гарантираме честен вот МВР за акцията в Бургас: Проверяваме адреси и магазини, за да гарантираме честен вот
Чете се за: 02:30 мин.
При акция в Пловдив откриха машина за рязане на тютюн При акция в Пловдив откриха машина за рязане на тютюн
Чете се за: 00:45 мин.
Министърът на отбраната: Изпратили сме искане до НАТО за усилване на нашите способности Министърът на отбраната: Изпратили сме искане до НАТО за усилване на нашите способности
Чете се за: 05:30 мин.

Водещи новини

"Личните ни бюджети са на дефицит": Работещи поискаха 10% ръст на заплатите
"Личните ни бюджети са на дефицит": Работещи поискаха 10%...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Ново поскъпване на цигарите се очаква през 2027 година Ново поскъпване на цигарите се очаква през 2027 година
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Инфлацията в България достигна 5,6% през септември – втората най-висока в еврозоната Инфлацията в България достигна 5,6% през септември – втората най-висока в еврозоната
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Сняг заваля на прохода Шипка (ВИДЕО) Сняг заваля на прохода Шипка (ВИДЕО)
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Съдът в Кюстендил поиска уточнения от Гърция за екстрадицията на...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Край на енергийното примирие: Русия за първи път призна за...
Чете се за: 03:55 мин.
По света
На 99 години: "Разходка по крилото на самолет"
Чете се за: 00:47 мин.
По света
БНТ 2 празнува 15 години
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ