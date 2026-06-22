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Волейболните националки до 18 г. с нова победа на Балканското първенство

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Спорт
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Българките се наложиха над Турция.

волейболните националки нова победа балканското първенство

България постигна втора победа на Балканското първенство по волейбол за момичета под 18 години, след като се наложиха над Турция с 3:1 (25:17, 25:20, 22:25, 25:23).

Така младите български състезателки са с 2 победи от 2 мача и 6 точки, с което са на крачка от спечелването на титлата. На Балканиадата участват само 4 отбора - домакините от Албания, България, Сърбия и Турция, като се играе по схемата "всеки срещу всеки", като за шампион ще бъде обявен крайният победител.

Последният мач на турнира за България е срещу домакините от Албания утре (23 юни) отново от 17,30 часа българско време.

Най-полезна за България стана Божидара Иванова със страхотните 21 точки (2 блока, 1 ас и 51% ефективност в атака - +13). Една Тодорова (3 аса, 33% ефективност в атака и 58% позитивно посрещане - +12) и Катерина Попова (1 блок, 2 аса, 27% ефективност в атака и 53% позитовно посрещане - +6) добавиха още 16 и 14 точки за победата.

#Национален отбор на Турция по волейбол за девойки до 18 г. #Балканско първенство по волейбол за девойки до 18 г. в Тирана #Български национален отбор по волейбол за девойки до 18 г.

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