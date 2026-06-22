Волейболните националки до 18 г. с нова победа на Балканското първенство

България постигна втора победа на Балканското първенство по волейбол за момичета под 18 години, след като се наложиха над Турция с 3:1 (25:17, 25:20, 22:25, 25:23).

Така младите български състезателки са с 2 победи от 2 мача и 6 точки, с което са на крачка от спечелването на титлата. На Балканиадата участват само 4 отбора - домакините от Албания, България, Сърбия и Турция, като се играе по схемата "всеки срещу всеки", като за шампион ще бъде обявен крайният победител.

Последният мач на турнира за България е срещу домакините от Албания утре (23 юни) отново от 17,30 часа българско време.

Най-полезна за България стана Божидара Иванова със страхотните 21 точки (2 блока, 1 ас и 51% ефективност в атака - +13). Една Тодорова (3 аса, 33% ефективност в атака и 58% позитивно посрещане - +12) и Катерина Попова (1 блок, 2 аса, 27% ефективност в атака и 53% позитовно посрещане - +6) добавиха още 16 и 14 точки за победата.