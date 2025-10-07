БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Чете се за: 01:55 мин.

Волтемаде и Бауман отново не тренират с отбора на Германия

Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Двамата продължават да имат здравословни проблеми.

юлиан нагелсман трудно заслужено стигнахме финала лигата нациите
Нападателят Ник Волтемаде и вратарят Оливер Бауман пропуснаха и днешната тренировка на националния отбор на Германия по футбол. Двамата продължават да имат здравословни проблеми в навечерието на световните квалификации срещу Люксембург и Северна Ирландия.

Новото попълнение на Нюкасъл Волтемаде се разболя от грип и не успя да пътува до тренировъчния лагер в Херцогенаурах, Бавария. Бауман, от друга страна, се оплака от гадене след пристигането си.

Селекционерът Юлиан Нагелсман досега не е повикал нападател на мястото на Волтемаде, но извика вратаря на Фрайбург Ноа Атуболу.

Ако Бауман не е на разположение, се очаква вратарят на Щутгарт Александър Нюбел да бъде първият избор. Атуболу и вратарят на Аугсбург Фин Дамен са другите опции.

Треньорът Нагелсман има само две опции в атака - Максимилиан Байер и Джонатан Буркардт в състава си, тъй като не включи в списъка Никлас Фулкруг.

#Световни квалификации по футбол в зона Европа # Юлиан Нагелсман

Десетгодишен фен посети лагера на националния отбор по футбол
Десетгодишен фен посети лагера на националния отбор по футбол
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Димитър Велковски: Ще дадем всичко от себе си срещу Турция и Испания, защото няма какво да губим
Чете се за: 02:10 мин.
Дидие Дешан отличи качествата на Жан-Филип Матета
Чете се за: 02:17 мин.
Последна по рода си
Чете се за: 04:55 мин.
Турция няма да тренира на стадион "Васил Левски" преди мача с България
Чете се за: 02:47 мин.

Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват здравните власти
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Главен комисар Джартов за ситуацията в страната: Няма критични точки
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
По "Тракия" в посока София: Спират изцяло четири пъти...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Започва поетапното пускане на парното в Перник
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Срутила се скална маса блокира пътя Асеновград - Смолян
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
