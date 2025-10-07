Волтемаде и Бауман отново не тренират с отбора на Германия

Нападателят Ник Волтемаде и вратарят Оливер Бауман пропуснаха и днешната тренировка на националния отбор на Германия по футбол. Двамата продължават да имат здравословни проблеми в навечерието на световните квалификации срещу Люксембург и Северна Ирландия.

Новото попълнение на Нюкасъл Волтемаде се разболя от грип и не успя да пътува до тренировъчния лагер в Херцогенаурах, Бавария. Бауман, от друга страна, се оплака от гадене след пристигането си.

Селекционерът Юлиан Нагелсман досега не е повикал нападател на мястото на Волтемаде, но извика вратаря на Фрайбург Ноа Атуболу.

Ако Бауман не е на разположение, се очаква вратарят на Щутгарт Александър Нюбел да бъде първият избор. Атуболу и вратарят на Аугсбург Фин Дамен са другите опции.

Треньорът Нагелсман има само две опции в атака - Максимилиан Байер и Джонатан Буркардт в състава си, тъй като не включи в списъка Никлас Фулкруг.