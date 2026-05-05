Вот на недоверие в Румъния срещу кабинета на Илие Боложан

В румънския парламент започна дебатът по вота на недоверие към правителството на премиера Илие Боложан.



"Спрете "Плана Боложан" за унищожаване на икономиката, обедняване на населението и измамна продажба на държавни активи" - това е официалното име на вота, с който ще се иска сваляне на настоящото правителство.

До тук се стигна след като миналата седмица от Социалдемократическата партия - СДП и опозиционния крайнодесен "Алианс за обединение на румънците" оттеглиха подкрепата си за коалиционното правителство на премиера Боложан, който е лидер на Национално-либералната партия. СДП оттегли и министрите си от кабинета.

Ако правителството оцелее, в следващите 45 дни Бложан ще трябва да поиска вот на доверие. Ако кабинетът падне, по Конституция президентът Никушор Дан номинира нов премиер.



