Връщат руските и беларуските боксьори в международните турнири

Руските и беларуските състезатели по бокс ще могат да участват в международни турнири със статут на неутрални атлети, съобщиха от Световен бокс.

Решението на новосформираната федерация е в съответствие с насоките на Международен олимпийски комитет, които позволяват участие на спортисти от двете държави при условие, че не използват национални символи, химн или официални екипи.

Още през март Изпълнителното бюро на Световен бокс одобри кандидатурите за членство на боксовите федерации на Русия и Беларус. Настоящото решение влиза в сила незабавно.