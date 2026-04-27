Вратар удари съперник и подпали масов бой в дербито на Сарагоса и Уеска (ВИДЕО)

Естебан Андрада е заплашен от тежко наказание след скандален инцидент в края на напрегнат сблъсък от Ла Лига 2

Снимка: Transfermarkt

Вратарят на Реал Сарагоса Естебан Андрада може да отнесе сериозна санкция, след като предизвика масово сбиване по време на дербито срещу Уеска във второто ниво на испанския футбол.

Инцидентът се разигра в добавеното време на двубоя, спечелен от домакините с 1:0. Аржентинският страж първо събори на земята защитника Хорхе Пулидо, за което получи директен червен картон. Напрежението обаче ескалира секунди по-късно, когато Андрада се нахвърли и удари съперника в лицето, което доведе до масово меле между футболистите на двата тима.

В суматохата последваха още наказания, като вратарят на Уеска Дани Хименес и футболистът на Сарагоса Дани Тасенде също бяха изгонени.

Очаква се Андрада, който играе под наем от мексиканския Монтерей, да понесе тежки последствия за действията си. Според правилника той може да бъде наказан с до 12 мача лишаване от състезателни права, освен автоматичната санкция за червения картон.

От ръководството на Сарагоса излязоха с официална позиция, в която остро осъдиха случилото се.

"Станахме свидетели на сцени, които нямат място във футбола. Това помрачи двубой с огромно значение за региона и е напълно недопустимо. Ще анализираме ситуацията и ще предприемем необходимите дисциплинарни мерки.“

Ситуацията допълнително утежнява положението и на двата отбора, които се намират в зоната на изпадащите и водят битка за оцеляване във втора дивизия на Испания.

