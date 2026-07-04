Време е за Тур дьо Франс, Тадей Погачар преследва исторически успех

В събота, 4 юли стартира 113-то издание на най-престижната колоездачна обиколка в света – Тур дьо Франс. Надпреварата ще продължи до 26 юли.

Стартът на Обиколката на Франция тази година е в Барселона, като Испания за трети път приема етапи от Тура след Сан Себастиан през 1992 и Билбао през 2023. Първият от общо 21 етапа за колоездачите е отборен часовник. Той се завръща в Тур дьо Франс отново след 2019 г. и ще използва нови правила. В този формат всеки колоездач получава индивидуално време за финиш. Това позволява различна стратегия от състезателите, които се борят за жълтата фланелка – дали да карат като отбор, или по-скоро соло в търсене на по-добро време.

Предстои още един етап изцяло на испанска земя, преди третият – който е и първи планински за състезателите, да завърши във Франция и оттам-насетне да се проведе в страната-домакин. Ще има два почивни дни – на 13 юли и на 20 юли. След втория има и индивидуален старт по часовник. По традиция колоездачите ще приключат на емблематичния площад „Шанз-Елизе“ във френската столица Париж. Общата дължина на триседмичната обиколка е точно 3333 км.

23 отбора ще участват в тазгодишния Тур, като победител от миналата година е Тадей Погачар. Словенският колоездач вече има четири триумфа на сметката си – 2020, 2021, 2024 и 2025, като прави компания на Крис Фрум. Следващата цел на Погачар е ясна – изравняване на рекордьорите по победи. Те са четирима - представителите на домакините Жак Анкетил и Бернар Ино, легендата Еди Меркс, както и Мигел Индурайн, който е единственият от тях с пет поредни триумфа – неизменно в периода 1991-1995.

Задачата на словенеца няма да е лесна, защото заявен за участие е големият му съперник през годините във Франция, а и не само – датчанинът Йонас Вингегор, който триумфира по-рано през май на Джиро д‘Италия. Скандинавецът е уверен в силите си, като се чака титанична битка с Погачар. Вингегор има два успеха на Тура – през 2022 и 2023, и иска да се присъедини към компания от трима в историята с по три на сметката си. Това са Филип Тис, Луисън Бобе (и трите поредни) и Грег Лемонд.

И Погачар, и Вингегор обаче трябва да внимават, защото, улисани в битка помежду си, могат да подценят някой от другите претенденти. Такъв безспорно е Ремко Евенепул, който води отбора на Red Bull-Bora-Hansgrohe.