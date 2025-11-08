БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Време е за Вечното дерби – най-горещият мач на сезона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Деца
Запази

Срещата между Левски и ЦСКА започва в 15:00

Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Днес един от най-очакваните двубои в българския футбол – срещата между Левски и ЦСКА – ще разпали страстите на феновете. Мачът започва в 15:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Този сблъсък не е просто футболен мач – той е битка за чест, гордост и традиция. Вечното дерби винаги е изпълнено с напрежение, емоции и неочаквани обрати, независимо от формата на двата отбора.

За ЦСКА това е шанс да покажат, че могат да се върнат на върха, а за Левски – възможност да затвърдят силното си представяне и да докажат, че са готови за титла.

Очаква се стадионът да бъде пълен, а атмосферата – нажежена до краен предел.
Вечното дерби е тук – време е за футбол, страст и истинско шоу на терена.

#футбол #дерби

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
1
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
2
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
3
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния...
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и бичуване с метален кабел
4
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и...
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение
5
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава...
Празнуваме Архангеловден!
6
Празнуваме Архангеловден!

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
5
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
6
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...

Още от: Спорт

Бронзовата статуя на Марадона обиколи Неапол за рождения му ден
Бронзовата статуя на Марадона обиколи Неапол за рождения му ден
Мария Каваклиева сред най-добрите съдии в световния бокс Мария Каваклиева сред най-добрите съдии в световния бокс
Чете се за: 00:52 мин.
Алекс Грозданов и Люблин спечелиха Суперкупата на Полша Алекс Грозданов и Люблин спечелиха Суперкупата на Полша
Чете се за: 00:17 мин.
Александър Николов стана Играч на месеца в италианската Суперлига Александър Николов стана Играч на месеца в италианската Суперлига
Чете се за: 01:15 мин.
Левски играе срещу ЦСКА в събота Левски играе срещу ЦСКА в събота
Чете се за: 00:22 мин.
Лига Европа: Лудогорец гостува на Ференцварош Лига Европа: Лудогорец гостува на Ференцварош
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на Стефани
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на...
Чете се за: 03:57 мин.
Регионални
Драгомир Стойнев: Без действия на правителството, животът "Лукойл" ще замре на 21 ноември Драгомир Стойнев: Без действия на правителството, животът "Лукойл" ще замре на 21 ноември
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Борис Бонев: След кризата с боклука – зимен хаос в София? Столицата има едва 4 снегорина Борис Бонев: След кризата с боклука – зимен хаос в София? Столицата има едва 4 снегорина
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Унгария получи изключение от санкциите: Още 1 година Будапеща ще получяава руски петрол и газ Унгария получи изключение от санкциите: Още 1 година Будапеща ще получяава руски петрол и газ
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Настъпление по въздух и земя: Масирана руска атака по енергийната...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
В село Ахматово няма поща – жителите ще обменят левове в евро...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Празнуваме Архангеловден!
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ