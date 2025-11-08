Време е за Вечното дерби – най-горещият мач на сезона

Днес един от най-очакваните двубои в българския футбол – срещата между Левски и ЦСКА – ще разпали страстите на феновете. Мачът започва в 15:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Този сблъсък не е просто футболен мач – той е битка за чест, гордост и традиция. Вечното дерби винаги е изпълнено с напрежение, емоции и неочаквани обрати, независимо от формата на двата отбора.

За ЦСКА това е шанс да покажат, че могат да се върнат на върха, а за Левски – възможност да затвърдят силното си представяне и да докажат, че са готови за титла.

Очаква се стадионът да бъде пълен, а атмосферата – нажежена до краен предел.

Вечното дерби е тук – време е за футбол, страст и истинско шоу на терена.