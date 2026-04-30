Временни промени в движението по републиканските пътища заради Джиро д'Италия

От 8 май (петък) до 10 май (неделя) заради провеждане на колоездачната обиколка Джиро д'Италия поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканските пътища. Временната промяна ще обхваща отсечки от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Софийска, съощават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Промяната в организацията на движение по участъците ще се въвежда поетапно преди провеждането на съответния тур от състезанието. Сектор "Пътна полиция" ще осигурява изцяло преминаването на колоездачите, като движението ще се възстановява поетапно след преминаване на последния автомобил, съпровождащ колоездачната колона и след разрешение на органите на МВР.

Маршрутът на колоездачната обиколка по участъци от републиканските пътища е следният:

На 8 май в първия етап от състезанието състезателите ще преминат по маршрут на територията на област Бургас. Ограничението на движението по републиканските пътища ще е поетапно за преминаване на колоездачите.

Стартът на надпреварата е в 14.00 ч. в Несебър. След това продължава по първокласния път I-9 от кръстовището с пътя за Тънково /път III-9061/ през обходните пътища на Ахелой и Поморие, покрай кв. „Сарафово“до кръстовището с обходния път на Бургас и преминава през уличната мрежа на гр. Бургас. Трасето продължава по път I-9 /при кръстовището на ул. „Тодор Александров“ и ул. „Спортна“/ до пътен възел „Крайморие“, поема на юг по второкласния път II-99 Бургас – Созопол – Приморско, преминава по общинската пътна мрежа на Община Созопол, продължава покрай „Шофьорския плаж“, к. к. „Дюни“, „Каваци“ и местността „Буджака“, влиза в гр. Созопол и тръгва обратно по път II-99 до пътен възел „Крайморие“, продължава по път I-9 и по улиците на гр. Бургас. Финалът на първия етап е около 17 ч. на бул. „Демокрация“.

На 9 май във втория етап от състезанието маршрутът на състезанието ще премине по републикански пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Велико Търново.

Надпреварата ще стартира в 12.00 ч. в Бургас. Участниците в надпреварата ще преминат по улиците на града, продължават по път I-9 Бургас – кв. „Ветрен“, по път I-6 кв. „Ветрен“ – Айтос – Карнобат – Сливен, след това по третокласния път III-488 Тополчане - Сливен, преминават през гр. Сливен, продължават по път II-53 Сливен – Бяла – прохода „Вратник“ – Майско – Елена – Миндя – Мерданя – Лясковец, преминават по общинската пътна мрежа на Лясковец до Шереметя, по път I-4 Шереметя – Велико Търново, по уличната мрежа на гр. Велико Търново. Финалът на етапа е около 17 ч. в центъра на гр. Велико Търново.

На 10 май в третия етап от състезанието маршрутът на колоездачите включва отсечки от републиканските пътища в областите Пловдив, Пазарджик и София. За преминаване на състезателите, поетапно ще се ограничава трафикът в участъците от пътната мрежа.

Състезанието ще стартира в 13.00 ч. в Пловдив. Колоездачите ще преминат по уличната мрежа на града, ще продължат по път I-8 Пловдив – Пазарджик - Костенец, от където преминават по път II-82 Костенец – Боровец – Самоков – Панчарево – София и след това по уличната мрежа на гр. София. Финалът на състезанието е около 17 ч. пред храм-паметника „Свети Александър Невски“.

От Пътната агенция апелират шофьорите да се движат с повишено внимание, със съобразена скорост и с необходимата дистанция, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на пътуващите.