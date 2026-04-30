Делото за убийството на Магдалена от Хасково ще продължи през юни

bnt avatar logo від БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
делото убийството магдалена хаскво продължи юни
Снимка: Цанка Семерджиева, БНТ
Започна делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева в Окръжния съд в Хасково. Процесът тръгва година след жестоко престъпление, което потресе града и страната и доведе до погром над полицейското управление в Хасково. Подсъдим е 18-годишният Иван Костов, който тогава бе непълнолетен. Делото ще продължи през юни с разпит на 37 свидетели, 11 са назначените експертизи.

Тялото на Маги беше открито на 30 април миналата година в бидон в необитаем имот, четири дни след подаването на сигнала за изчезването ѝ. Подсъдим е 18-годишният Иван Костов, който тогава бе непълнолетен.

Майката на убитата Магдалена Лидия Трендафилова дойде с портрет на дъщеря си в съда. Тя и роднините ѝ заявиха, че искат доживотен затвор за убиеца. В залата бе и майката на Иван, която запази мълчание.

Адвокатът на обвинения Димитър Марковски поиска Иван, който от година е в ареста, да бъде освободен под домашен арест, тъй като досъдебното производство е приключило и няма опасност той да се укрие. Съдът не уважи това искане.

Делото продължава на 3 юни с разпит на свидетели. Те са 37. Назначените експертизи са 11. Според прокурора Павел Жеков те са категорични, че няма друг, замесен в убийството, причинено по мъчителен начин.

В нощта на престъплението Маги и Иван били сами в дома на дядото на момчето. Възникнало спречкване, Иван ударил момичето, то паднало. Маги е била удушена, а тялото ѝ напъхано в бидон. Иван го пренесъл на значително разстояние в изоставена къща, където 4 дни по-късно е открито тялото.

Снимки: Цанка Семерджиева

Майката на Маги предяви кръвнина в размер на 600 000 евро към него, а останалите ѝ близки по 300 000 евро.

