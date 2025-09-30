БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на...
Чете се за: 02:32 мин.
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял...
Чете се за: 00:45 мин.
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на...
Чете се за: 01:40 мин.
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два...
Чете се за: 00:50 мин.
Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Времето днес: слънце, но и малко дъжд на изток

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
Деца
Запази
слънчево време
Слушай новината

Слънчево, но следобед над Североизточна България ще се заоблачи и на места ще превали. Вятърът ще е от северозапад и ще се усили в Дунавската равнина и Горнотракийската низина. Максималните температури ще са от 16 до 21 градуса, в София около 16.

В планините ще бъде слънчево, но ветровито. Температурите ще са около 11 градуса на 1200 метра и около 4 градуса на 2000 метра.

По морето – променлива облачност, следобед повече облаци на север и вероятност за дъжд. Вятърът ще е умерен, температурите между 18 и 21 градуса. Морската вода е 21-22 градуса, вълнението – около 2 бала.

Последвайте ни

ТОП 24

69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
1
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
2
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици
3
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола...
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
4
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
5
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна администрация"
6
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
6
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...

Още от: Времето

Времето: облаци, дъжд и студено начало на октомври
Времето: облаци, дъжд и студено начало на октомври
От сняг до 30-градусови жеги От сняг до 30-градусови жеги
Чете се за: 01:00 мин.
Облаци и дъжд ще бележат неделята Облаци и дъжд ще бележат неделята
Чете се за: 00:35 мин.
Облаци, вятър и първи снежинки в съботния ден Облаци, вятър и първи снежинки в съботния ден
Чете се за: 01:05 мин.
Силен вятър и по-ниски температури в петък Силен вятър и по-ниски температури в петък
Чете се за: 01:15 мин.
Най-мощният тайфун за годината, наречен „Рагаса“, връхлетя Тайван и спря полети Най-мощният тайфун за годината, наречен „Рагаса“, връхлетя Тайван и спря полети
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна инспекция"
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
След 26 години наблюдение: Съветът на Европа затвори постмониторинговия диалог с България След 26 години наблюдение: Съветът на Европа затвори постмониторинговия диалог с България
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Непълнолетни момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се похвалят на приятели Непълнолетни момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се похвалят на приятели
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
Чете се за: 04:00 мин.
Криминално
"Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ": Комбинезони,...
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Дефицитът достигна до 5,2 млрд. лв. към края на август
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен: Трябва да увеличим военната помощ за Украйна...
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ