Времето днес: слънце, но и малко дъжд на изток

Слънчево, но следобед над Североизточна България ще се заоблачи и на места ще превали. Вятърът ще е от северозапад и ще се усили в Дунавската равнина и Горнотракийската низина. Максималните температури ще са от 16 до 21 градуса, в София около 16.

В планините ще бъде слънчево, но ветровито. Температурите ще са около 11 градуса на 1200 метра и около 4 градуса на 2000 метра.

По морето – променлива облачност, следобед повече облаци на север и вероятност за дъжд. Вятърът ще е умерен, температурите между 18 и 21 градуса. Морската вода е 21-22 градуса, вълнението – около 2 бала.