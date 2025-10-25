БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Времето днес: слънце, но облаците вече тропат на вратата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Деца
Запази
слънчево време
Слушай новината


Днес времето ще е предимно слънчево, но към следобеда облаците постепенно ще се увеличават. Валежи почти няма. Температурите ще са между 17° и 22°, в София – около 17°.

През нощта заоблачаването ще се засили и в Западна България ще завали. Утре сутрин в Югоизточна България се очаква намалена видимост. Минималните температури – 6° до 11°.

Утре ще е по-хладно с 3–4 градуса – 14° до 19°, в София около 14°. Дъждовната обстановка остава и валежите ще са интензивни, особено на запад. Очакват се гръмотевици, а за някои области има жълт и оранжев код – включително София. Над 60 л/кв.м на места.

До вечерта дъждът ще стигне и Източна България. По Черноморието – облачно, умерен вятър от юг-югозапад, максимални 18–21°. Морето – умерено вълнение.

В планините облачността ще е значителна, ще вали. Над 1800–2000 м валежът ще премине в сняг. Вятърът – умерен до силен.

Неделя идва с още дъжд и по-хладно време, точно като за смяна към зимно часово. В понеделник валежите ще отслабнат в следобедните часове.

Температурите ще са с малък дневен ход – от 9–10° на северозапад до 19–20° в югоизток.

Вторник остава ветровит и облачен, с превалявания.
Сряда и четвъртък – слънце, по-спокойно и по-топло. Сутрините ще са студени, с условия за слани и мъгли.

Като цяло – дъжд, бурен вятър, после разкъсване на облаците и слънчев финал на седмицата.

Последвайте ни

ТОП 24

Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата
1
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро, и левове
3
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро,...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
4
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Хърватия върна задължителната военна служба
5
Хърватия върна задължителната военна служба
Дъждове наводниха станция от разширението на столичното метро
6
Дъждове наводниха станция от разширението на столичното метро

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
2
24-годишна жена загина при катастрофа
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
3
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
4
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
6
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол

Още от: Времето

Тази вечер връщаме стрелките с един час назад
Тази вечер връщаме стрелките с един час назад
Днес ще е мрачно и дъждовно на много места в страната Днес ще е мрачно и дъждовно на много места в страната
Чете се за: 00:52 мин.
Есента в летен режим: до 23 градуса и още слънце преди дъждовния уикенд Есента в летен режим: до 23 градуса и още слънце преди дъждовния уикенд
Чете се за: 01:27 мин.
Студено утро, но слънчев понеделник – времето се затопля през седмицата Студено утро, но слънчев понеделник – времето се затопля през седмицата
Чете се за: 01:12 мин.
Слънце, но с хладен полъх – есента се настанява удобно Слънце, но с хладен полъх – есента се настанява удобно
Чете се за: 01:25 мин.
Облачен уикенд, после идва малко слънце Облачен уикенд, после идва малко слънце
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Дарители събраха 60 000 лв. за доброволците от Пловдив, чиято техника беше открадната
Дарители събраха 60 000 лв. за доброволците от Пловдив, чиято...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са арестувани Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са арестувани
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат безплатни и за деца Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат безплатни и за деца
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Доброволци продължават да помагат за събирането на боклука в "Люлин" и "Красно село" Доброволци продължават да помагат за събирането на боклука в "Люлин" и "Красно село"
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Водата в Елените не е годна за пиене, съобщи РЗИ
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Бойко Борисов: Данъците няма да се пипат
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Поредна руска атака срещу Киев - трима са загинали, 17 са ранени
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ