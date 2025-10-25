Времето днес: слънце, но облаците вече тропат на вратата



Днес времето ще е предимно слънчево, но към следобеда облаците постепенно ще се увеличават. Валежи почти няма. Температурите ще са между 17° и 22°, в София – около 17°.

През нощта заоблачаването ще се засили и в Западна България ще завали. Утре сутрин в Югоизточна България се очаква намалена видимост. Минималните температури – 6° до 11°.

Утре ще е по-хладно с 3–4 градуса – 14° до 19°, в София около 14°. Дъждовната обстановка остава и валежите ще са интензивни, особено на запад. Очакват се гръмотевици, а за някои области има жълт и оранжев код – включително София. Над 60 л/кв.м на места.

До вечерта дъждът ще стигне и Източна България. По Черноморието – облачно, умерен вятър от юг-югозапад, максимални 18–21°. Морето – умерено вълнение.

В планините облачността ще е значителна, ще вали. Над 1800–2000 м валежът ще премине в сняг. Вятърът – умерен до силен.

Неделя идва с още дъжд и по-хладно време, точно като за смяна към зимно часово. В понеделник валежите ще отслабнат в следобедните часове.

Температурите ще са с малък дневен ход – от 9–10° на северозапад до 19–20° в югоизток.

Вторник остава ветровит и облачен, с превалявания.

Сряда и четвъртък – слънце, по-спокойно и по-топло. Сутрините ще са студени, с условия за слани и мъгли.

Като цяло – дъжд, бурен вятър, после разкъсване на облаците и слънчев финал на седмицата.