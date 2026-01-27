Времето днес: студ, вятър и сняг на места

Днес вятърът ще се усили. Преди обяд в западните райони, а следобед и в източните части на страната, той ще бъде от запад-северозапад и ще донесе студен въздух.

В по-високите полета на Югозападна България и в Западния Предбалкан на места дъждът ще премине в сняг и е възможно да се образува тънка снежна покривка. В останалата част от страната ще вали дъжд, като вечерта валежите постепенно ще отслабват и ще спират.

Максималните температури ще са между 3° и 8°, а в Югоизточна България – малко по-високи. В София – около 4°.