Времето: облаци, дъжд и студено начало на октомври

Днес облаците ще са повече, а следобед в Рило-Родопската област ще превали дъжд. По-сериозни валежи се чакат вечерта и през нощта. Минималните температури ще са между 5° и 10°, в София около 6°, а максималните – от 15°-16° на запад до 23° на югоизток.

По морето ще е променливо, почти без дъжд, с температури между 16° и 20°. В планините – облачно, с дъжд, а над 2000 метра и сняг.

През нощта валежите ще се усилят и ще нахлуе студен въздух. В четвъртък и петък ще вали навсякъде, като в планините над 1800 м ще се образува сняг. Дневните температури ще паднат – от 6°-7° на запад до около 20° на югоизток.

В петък дъждът ще продължи, а в Западна България границата между дъжд и сняг ще падне под 1000 метра.

Събота ще е малко по-суха, но само временно – в неделя пак идват валежи. Ще е доста студено за началото на октомври – минимални температури между 2° и 7°, а максималните ще стигат най-много до 13°-18°.