БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Времето ще остане необичайно топло за сезона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Деца
Запази
очаква сняг застудяване събота неделя слънце
Слушай новината

Минималните температури ще са между 4 и 9 градуса, а максималните между 9 и 14. По-хладно ще е в Северозападна България и по високите западни полета. В Софияминималната температура ще е около 2 градуса, а максималната – 6–7.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, а над 1700–1800 метра – от сняг. През деня границата между дъжд и сняг ще се спуска надолу. Ще духа силен и на места бурен южен вятър, който постепенно ще отслабва. Вечерта в западните райони вятърът ще се обърне от северозапад и ще започне захлаждане.

По Черноморието ще е облачно, но дъжд се очаква чак през нощта срещу вторник. Вятърът ще е слаб до умерен от югоизток. Максималните температури ще са между 8 и 12 градуса, а морската вода – 5–8 градуса. Морето ще бъде по-бурно по северното крайбрежие.

В София денят ще продължи малко под 10 часа. Луната е във фаза първа четвърт.

Последвайте ни

ТОП 24

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
2
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас -...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
3
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре
4
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на...
РИОСВ пломбира линията за ПДЧ на завода във Велико Търново
5
РИОСВ пломбира линията за ПДЧ на завода във Велико Търново
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на националната селекция за "Евровизия"
6
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
3
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Времето

Облачно, мъгливо и топло за края на януари
Облачно, мъгливо и топло за края на януари
Днес и през новата седмица: по-меко време Днес и през новата седмица: по-меко време
Чете се за: 00:45 мин.
Зимата превърна езерото Мичиган в ледена приказка Зимата превърна езерото Мичиган в ледена приказка
Чете се за: 01:10 мин.
Мъглата остава, слънцето се показва по-късно Мъглата остава, слънцето се показва по-късно
Чете се за: 01:00 мин.
Циклонът „Хари“ нанесе сериозни щети по крайбрежието на Италия Циклонът „Хари“ нанесе сериозни щети по крайбрежието на Италия
Чете се за: 01:05 мин.
Валежите ще отслабнат и постепенно ще спрат Валежите ще отслабнат и постепенно ще спрат
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във врачанското село Липница
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във врачанското...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Разнобой в кабинета: Премиерът и външният министър в задочен спор около членството на България в Съвета за мир Разнобой в кабинета: Премиерът и външният министър в задочен спор около членството на България в Съвета за мир
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
В очакване на развръзката: Кога ще започне процедурата за избор на служебен премиер? В очакване на развръзката: Кога ще започне процедурата за избор на служебен премиер?
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната епидемия Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната епидемия
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
След убийството в Минеаполис: Обама и Клинтън призоваха...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Пореден случай на агресия между ученички в Благоевград
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ