Времето ще остане необичайно топло за сезона

Минималните температури ще са между 4 и 9 градуса, а максималните между 9 и 14. По-хладно ще е в Северозападна България и по високите западни полета. В Софияминималната температура ще е около 2 градуса, а максималната – 6–7.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, а над 1700–1800 метра – от сняг. През деня границата между дъжд и сняг ще се спуска надолу. Ще духа силен и на места бурен южен вятър, който постепенно ще отслабва. Вечерта в западните райони вятърът ще се обърне от северозапад и ще започне захлаждане.

По Черноморието ще е облачно, но дъжд се очаква чак през нощта срещу вторник. Вятърът ще е слаб до умерен от югоизток. Максималните температури ще са между 8 и 12 градуса, а морската вода – 5–8 градуса. Морето ще бъде по-бурно по северното крайбрежие.

В София денят ще продължи малко под 10 часа. Луната е във фаза първа четвърт.