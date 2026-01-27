Все повече млади хора във Франция гледат кокошки в дворовете си

Все повече семейства във Франция започват да отглеждат кокошки в задните си дворове, за да си осигурят пресни яйца директно у дома. Истината е, че кокошките не се нуждаят от специални грижи и могат да се гледат дори в по-малко пространство, а храната им често идва от хранителни остатъци у дома.

В рамките на местни програми в някои градове кокошките се предоставят безплатно на семействата.

Тази практика е част от програма, която работи във Франция и Белгия от миналата година, и на много места вече има голям интерес към нея.