Всички погледи са отправени към Италия: Първо българско участие на Зимните олимпийски игри

Сноубордистите Радослав Янков, Тервел и Малена Замфирови, и Александър Кръшняк са сред големите надежди на България на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026. Те ще участват в паралелния гигантски слалом, който ще се проведе днес, 8 февруари – по-малко от 48 часа след официалното откриване на най-големия спортен форум в света.

България никога не е имала четирима участници в сноуборда, така че сега се нарежда сред водещите нации. Най-опитен сред тях е Радослав Янков, който участва на олимпийски игри за четвърти път, докато останалите трима са дебютанти.

Арена на битките е Ливиньо. Квалификациите започват в 10:00 часа в ефира на БНТ 3.

Българските сноубордисти научиха съперниците си за квалификациите

При дамите началото е в 10:00. Малена Замфирова е под №16 и ще кара в осма серия по синьото трасе срещу Елиза Кафонт (Италия).

При мъжете, които започват в 10:30 часа, Радослав Янков е с №7 и ще кара в четвърта серия по червеното трасе с Тим Мастнак (Словения). След него стартира Тервел Замфиров с №9 също по червеното трасе срещу Фабиан Обман (Австрия). Александър Кръшняк е с №30 от 32-ма и ще е на синьото трасе срещу Кристоф Минарик (Чехия).

За финалите се класират първите 16 от квалификациите при мъжете и жените. Елиминациите започват в 14:00 часа по БНТ 1.

Днес стартират и ски бегачите Марио Матиканов и Даниел Пешков в преследването на 10+10 км.

България ще има представители и в смесената щафета в биатлона в лицето на Благой Тодев, Владимир Илиев, Лора Христова и Милена Тодорова.

38-годишният Илиев, който е заявен за втори пост, ще направи пето олимпийско участие, с което ще изравни рекорда на страната на легендарната състезателка по шоттрек Евгения Раданова.

Програма на българското участие и преките предавания по БНТ:

10:00 часа – Сноуборд, паралелен гигантски слалом, квалификации (жени/мъже) БНТ 3

13:30 часа – Ски бягане, преследване 10+10 км (мъже) БНТ 1

14:00 часа – Сноуборд, паралелен гигантски слалом, финали (жени/мъже) БНТ 1

15:05 часа – Биатлон, смесена щафета БНТ 1

Всички стартове може да гледате и на сайта ни!

Освен трите спорта с българско участие, в неделя ще бъдат разпределени още четири комплекта медали - в спускането по ски-алпийски дисциплини за жени, в бързото пързаляне с кънки на 5000 метра за мъже, на шейнички единично за мъже и в отборното състезание по фигурно пързаляне.

В програмата са включени и срещи от олимпийските турнири по кърлинг и хокей на лед.