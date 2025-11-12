Всички терени на базатa на Ботев (Пловдив) ще бъдат с осветление

Днес стартира изграждането на осветлението и на първия и втория терен на Футболен комплекс “Никола Щерев – Старика”.
Всички тренировъчни игрища на клубната база на Ботев (Пловдив) ще бъдат с осветление. Днес стартира изграждането на осветлението и на първия и втория терен на Футболен комплекс “Никола Щерев – Старика”.
С това всички игрища на базата вече ще разполагат с модерно осветление, което ще позволи на децата в школата на "канарчетата" да тренират пълноценно и в по-късните часове на деня, когато вече е тъмно.
"Детско-юношеската школа е сърцето и бъдещето на ПФК Ботев Пловдив. Именно там се изграждат не само бъдещите футболисти на клуба, но и поколения млади ботевисти, възпитани в духа, ценностите и традициите на „жълто-черните“. Ръководството на клуба ще продължи да инвестира в условията за работа и развитие на ДЮШ, защото вярваме, че силният Ботев започва от децата", написаха от Ботев.