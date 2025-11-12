Всички терени на базатa на Ботев (Пловдив) ще бъдат с осветление

Всички тренировъчни игрища на клубната база на Ботев (Пловдив) ще бъдат с осветление. Днес стартира изграждането на осветлението и на първия и втория терен на Футболен комплекс “Никола Щерев – Старика”.

С това всички игрища на базата вече ще разполагат с модерно осветление, което ще позволи на децата в школата на "канарчетата" да тренират пълноценно и в по-късните часове на деня, когато вече е тъмно.