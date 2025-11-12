БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Всички терени на базатa на Ботев (Пловдив) ще бъдат с осветление

Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Днес стартира изграждането на осветлението и на първия и втория терен на Футболен комплекс "Никола Щерев – Старика".

Всички тренировъчни игрища на клубната база на Ботев (Пловдив) ще бъдат с осветление. Днес стартира изграждането на осветлението и на първия и втория терен на Футболен комплекс "Никола Щерев – Старика".

С това всички игрища на базата вече ще разполагат с модерно осветление, което ще позволи на децата в школата на "канарчетата" да тренират пълноценно и в по-късните часове на деня, когато вече е тъмно.

"Детско-юношеската школа е сърцето и бъдещето на ПФК Ботев Пловдив. Именно там се изграждат не само бъдещите футболисти на клуба, но и поколения млади ботевисти, възпитани в духа, ценностите и традициите на „жълто-черните“. Ръководството на клуба ще продължи да инвестира в условията за работа и развитие на ДЮШ, защото вярваме, че силният Ботев започва от децата", написаха от Ботев.

Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул
Чете се за: 00:15 мин.
По света
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
Чете се за: 04:02 мин.
Общество
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Заради клип с чуждестранен кортеж: НСО започва проверка по случая
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Особеният управител в рафинерията в Бургас: Задочен спор между...
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Жечо Станков: България има бензин за 6 месеца, дизел – за 4...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
След бруталния случай с кучето Мая: "Този човек просто остави...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
