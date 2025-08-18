БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

"Всичко изгоря": До 5000 лв. ще могат да получат пострадалите от пожара в Българово, ако това е единственото им жилище

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
От днес в общината се приемат заявления с опис на щетите

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
След големия пожар в град Българово, който нанесе щети на 20 имота във вилна зона “Лозниците”, властите предприеха мерки за подпомагане на пострадалите.

От днес в общината се приемат заявления с опис на щетите. Предстои и комисия да извърши оглед на опожарените имоти. Най-засегнатите собственици могат да кандидатстват за социална и държавна подкрепа, за да възстановят щетите след огненото бедствие.

Вилата на Митко е напълно разрушена – имотът му е превърнат в руини, прах и пепел.

"Няма нищо, всичко се стопи - климатици, фризери, каквото Ви дойде на ум. То е оборудвано за живеене. Постоянно стоях там, откакто съм се пенсионирал. Дойдохме да питаме какво можем да правим оттук нататък, дали ще ни трябва нотариален акт, защото всичко изгоря", каза Митко Костадинов.

И други собственици на опожарени имоти, като Митко, се наредиха на опашка в кметството, за да подадат молби с опис на щетите. Хората не вярват, че ще получат помощ, защото вилите им не са основни жилища.

"Всичко изгоря! Плащаме си редовно данъци, но в момента едва ли нещо ще получим", коментира Николина Кирова.

"Не очаквам нищо, но ако има някаква помощ, бихме се възползвали все пак. Да ни съдействат да съборим тази стара къща, понеже е опасна", заяви Виолета Георгиева.

"Всичко изгоря до основи. Покъщнина, селскостопанска техника, продукция, електрически уреди, обзавеждане, абсолютно всичко. Само едни голи стени останаха. Около 100 хил.лв. Аз съм смятала вчера пораженията. Да видим и да чуем какво ще ни предложат", каза Мария.

Пострадалите могат да получат до 1914 лв. еднократна помощ и още 3000 лв. от Министерството на труда, ако жилището е единствено.

"В сряда "Социално подпомагане" ще са тук цял ден за тези хора, които не могат да дойдат днес. Цял ден от 8:00 до 17:00 ч. в кметството на град Българово могат да дойдат и да си пуснат заявления в "Социално подпомагане" за помощта при пожарите и вече след това ще се правят огледите на тези частни дворове", коментира Константин Щерионов, кмет на град Българово.

Предстои и оглед на унищожените 4000 дка общинска собственост и разрушена инфраструктура.

#Българово #пожар #щети

