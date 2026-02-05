БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ВСС увеличи заплатите на магистратите и съдебните служители

У нас
ВСС увеличи заплатите на магистратите и съдебните служители
Висшият съдебен съвет (ВСС) увеличи заплатите на магистратите и на служителите с 5%, считано от 1 януари 2026 г. Това събощиха от сайта lex.bg.

Актуализацията на възнагражденията се разминава с предвидената от ВСС в проекта на бюджет за тази година от 18 на сто. Причината за това е, че парламентът така и не успя да приеме Закона за държавния бюджет за 2026 г. след масови протести в цялата страна, които доведоха и до оставка на правителството.

Поради това в края на миналата година беше гласуван Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. (ЗСПИР) до приемането на Закон за държавния бюджет.

В чл. 3, ал. 2, изр. трето от т.нар. удължителен закон за бюджета се казва, че достигнатите размери на основните месечни заплати към 31 декември 2025 г. в бюджетните организации не могат да бъдат намалявани или увеличавани в рамките на заеманата длъжност с изключение на заетите на минимална работна заплата и еднократна индексация в размер на натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация за всички останали.

На 21 януари т.г. Министерският съвет прие решение, според което годишната инфлация е 5 на сто съгласно индекса на потребителските цени по данни на Националния статистически институт. Това е и причината ръстът на заплатите на магистратите и служителите да е именно с толкова.

С увеличението основните възнаграждения на върховните съдии и прокурори и на следователите от Националната следствена служба стават 4874 евро (досега 9079 лв.).

Магистратите на апелативно ниво ще получават 4032 евро (сега 7511 лв.). Съдиите и прокурорите на окръжно ниво в столицата ще вземат 3606 евро (6716 лв.), а възнаграждението на колегите им от останалите окръжни съдилища и прокуратури става 3334 евро (6210 лв.).

Заплатите на магистратите от Софийския районен съд и от Софийската районна прокуратура ще бъдат 2928 евро (5454 лв.), а на колегите им от страната – 2630 евро (4899 лв.).

Възнагражденията на младшите магистрати също се увеличават и те вече ще получават 2450 евро (досега 4564 лв.).

Парите за ранг също се увеличават с 5 на сто.

За първи ранг магистратите ще получават 258 евро (досега 480 лв.), за

