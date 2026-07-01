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Втора загуба за националния ни отбор по волейбол за мъже под 22 г. на еврошампионата в Португалия

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Спорт
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България загуби шансове за класиране напред в турнира. Последният двубой на националите е утре от 17:00 часа срещу Чехия.

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Националният отбор на България по волейбол за мъже под 22 години допусна второ поражение на европейското първенство в Албуфейра (Португалия). Селекцията на Даниел Пеев отстъпи на Франция с 1:3 (25:19, 16:25, 15:25, 18:25).

За двубоя селекционерът заложи на нестандартна схема без номинален диагонал. България започна срещата с трима посрещачи - Жасмин Величков, Николай Иванов и Огнян Христов.

Националите стартираха по отличен начин. Силна серия от начален удар на Виктор Жеков осигури аванс от 9:5, а българският тим демонстрира високо ниво във всички елементи на играта. Стабилното посрещане (44% перфектно) даде възможност за разнообразна и ефективна организация в атака, а французите така и не намериха отговор на играта на „лъвовете“. България заслужено спечели първия гейм с 25:19.

Франция реагира още в началото на втората част. След равностойно начало и изравняване при 5:5, дошло след добри начални удари на Костадин Козелов и две последователни успешни блокади, съперникът постепенно повиши ефективността си на сервис. Това затрудни организацията в българската игра и позволи на „петлите“ да натрупат комфортен аванс от 16:10 в средата на гейма. До края французите не изпуснаха инициативата и изравниха след 25:16.

Третият гейм започна неприятно за българския тим. При резултат 3:2 Виктор Жеков и Николай Иванов се сблъскаха тежко при опит да спасят топката. След инцидента Иванов получи контузия и бе принуден да напусне терена, а на негово място се появи Константин Манолев.

До десетата точка двата отбора вървяха равностойно, но серия от сервиси на Дюфо Роси, който през тази година беше част и от мъжкия национален отбор на Франция във Волейболната лига на нациите, даде възможност на съперника да се откъсне до 14:10. Французите запазиха високото си ниво до края и поведоха с 2:1 след 25:15.

Подобно бе развитието и на четвъртата част. След равностойно начало до десетата точка Франция отново показа по-стабилна игра в защита и по-висока ефективност в нападение. Серия от четири поредни точки даде аванс от 14:10, който се оказа решаващ. Българският тим опита да се върне в срещата, но съперникът не допусна обрат и затвори мача след 25:18.

Най-резултатен за България бе Жасмин Величков с 15 точки. Отличен мач изигра и Костадин Козелов, който завърши с 13 точки, включително впечатляващите пет успешни блокади.

След поражението, второ поред на шампионата след загубата от Италия в първия кръг, България загуби шансове за класиране напред в турнира. Последният двубой на националите е утре от 17:00 часа срещу Чехия.

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