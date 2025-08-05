Вулкани в Камчатка изхвърлят пепел на височина 6-7 километра

Изхвърляне на пепел на височина до 6 км е регистрирано при вулкана Крашенинников в Камчатка, предаде ТАСС. Това може да бъде опасно за въздушния транспорт, съобщава Главното управление на руското министерство на извънредните ситуации за региона.

"На 5 август от вулкана Крашенинников е имало изхвърляне на пепел на височина до 6000 метра. Височината на самия вулкан е 1856 метра. Шлейфът се разпространи в североизточна посока от вулкана към Тихия океан. По пътя на разпространение на шлейфа от пепел няма населени места. Не е регистрирано попадане на пепел в населените места. В района на вулкана няма регистрирани туристически групи", се посочва в съобщението.

За началото на активното изригване на пепел на 3 август съобщиха служители на службата за сигурност и научния отдел на резервата, които провеждаха изследвания в района на вулкана. Инспекторите и учените напуснали района на Крашенинников.

Снимки: БТА

Второ изхвърляне на пепел на височина до 7 км сутринта е регистрирано от вулкана Ключевская Сопка в Камчатка, съобщи в канала си в Teлеграм Институтът по вулканология и сеизмология на Далекоизточния филиал на Руската академия на науките, предаде ТАСС.