ИЗВЕСТИЯ

Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Вулкани в Камчатка изхвърлят пепел на височина 6-7 километра

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
По света
Снимка: БТА
Изхвърляне на пепел на височина до 6 км е регистрирано при вулкана Крашенинников в Камчатка, предаде ТАСС. Това може да бъде опасно за въздушния транспорт, съобщава Главното управление на руското министерство на извънредните ситуации за региона.

"На 5 август от вулкана Крашенинников е имало изхвърляне на пепел на височина до 6000 метра. Височината на самия вулкан е 1856 метра. Шлейфът се разпространи в североизточна посока от вулкана към Тихия океан. По пътя на разпространение на шлейфа от пепел няма населени места. Не е регистрирано попадане на пепел в населените места. В района на вулкана няма регистрирани туристически групи", се посочва в съобщението.

За началото на активното изригване на пепел на 3 август съобщиха служители на службата за сигурност и научния отдел на резервата, които провеждаха изследвания в района на вулкана. Инспекторите и учените напуснали района на Крашенинников.

Снимки: БТА

Второ изхвърляне на пепел на височина до 7 км сутринта е регистрирано от вулкана Ключевская Сопка в Камчатка, съобщи в канала си в Teлеграм Институтът по вулканология и сеизмология на Далекоизточния филиал на Руската академия на науките, предаде ТАСС.

"Експлозиите издигнаха пепелта на вулкана Ключевская Сопка до седем километра над морското равнище. Пепелният шлейф се простираше на 490 км източно-югоизточно от вулкана", се казва в доклада.

# вулкана Крашенинников #Камчатка #вулкан

