Ядрата на планетите Нептун и Уран може да се окажат суперйонни

В ядрата на ледени гиганти като Уран и Нептун може да съществува неизвестно досега състояние на веществата, съобщи електронното издание „Юрикалърт“, като се позова на резултатите от симулационни компютърни модели на учени от Изследователския институт „Карнеги“ във Вашингтон.

Според данните при екстремни температури и налягане, наблюдавани дълбоко в недрата им от външната част на Слънчевата система, съществува т.нар. квази-едноизмерно суперйонно състояние на въглероден хидрид. Наблюденията на изследователите Цун Лю и Роналд Коен са публикувани в изданието „Нейчър къмюникейшънс“.

Открити са повече от 6000 екзопланети. С нарастването на броя им астрономи, планетарни учени и изследователи, занимаващи се със Земята, преминават границите между дисциплините – комбинирайки наблюдения, експерименти и теория, за да определят и проучат факторите, като помагат да бъдат разбрани динамичните процеси, които ги формират, включително образуването на магнитни полета.

В резултат на това се повишава интересът към изучаването на процесите, протичащи дълбоко под повърхността на планетите и луните в нашата Слънчева система. Това може да допринесе за по-доброто разбиране на планетарната динамика и дори на възможностите за обитаемост на планети в по-отдалечени части на Вселената, казват учените.

Измерванията на плътността на Уран и Нептун показват, че недрата им съдържат междинни пластове от неконвенционални „горещи ледове“, които се намират под обвивките от водород и хелий и над скалистите им ядра. Смята се, че тези пластове са съставени от вода, метан и амоняк, но поради екстремните условия вероятно са възникнали непознати процеси.

Физичните процеси в тези зони с високо налягане и висока температура могат да доведат до възникването на необичайни състояния на материята. Затова теоретици и експериментатори се опитват да възпроизведат това, което би могло да се открие там, се казва в публикацията.

Използвайки високопроизводителни изчислителни системи и машинно обучение, Лю и Коен правят фундаментални квантовофизични симулации на въглероден хидрид в условия на налягане, вариращо от почти 5 милиона до почти 30 милиона пъти атмосферното налягане и при температури между 3740 и 5710 градуса по Целзий.

Апаратите им прогнозират появата на подредена шестоъгълна структура, в която водородните атоми се движат по спираловидни траектории, създавайки квази-едноизмерно суперйонно състояние.

Суперйонните материали се намират между твърдите и течните състояния – определени атоми остават подредени в кристална решетка, а други са подвижни.

„Тази нова фаза на въглерод–водород е особено впечатляваща, защото движението на атомите не е изцяло триизмерно“, обяснява Коен, цитиран в съобщението.

„Вместо това водородът се движи предимно по ясно определени спираловидни траектории, вградени в подредена въглеродна структура.“

Тази посока на движението има важни последствия за начина, по който топлината и електричеството се движат през вътрешността на планетите. Подобно поведение би могло да повлияе на преразпределението на енергията във вътрешността, на електропроводимостта и вероятно на интерпретацията на образуването на магнитно поле в ледените гиганти, е мнението на експертите.

Техните открития разширяват и разбирането за поведението на прости съединения при екстремни условия. „Въглеродът и водородът са сред най-разпространените елементи в планетарните материали, но тяхното съвместно поведение при условията, характерни за планетите гиганти, все още не е напълно разбрано“, отбелязва Лю.

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
5
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
6
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Наука и технологии

Екипажът на "Артемис II" видя за първи път обратната страна на Луната
Екипажът на "Артемис II" видя за първи път обратната страна на Луната
Лунната мисия "Артемис II": С какви препятствия се сблъсква екипажът? Лунната мисия "Артемис II": С какви препятствия се сблъсква екипажът?
Чете се за: 01:55 мин.
"Артемис II" извън земната орбита на път към Луната "Артемис II" извън земната орбита на път към Луната
Чете се за: 01:47 мин.
Астронавтите от "Артемис II" вече се движат по траекторията, която ще ги доближи до Луната Астронавтите от "Артемис II" вече се движат по траекторията, която ще ги доближи до Луната
Чете се за: 00:40 мин.
Историческа мисия до Луната: НАСА изпрати първия пилотиран полет след повече от половин век Историческа мисия до Луната: НАСА изпрати първия пилотиран полет след повече от половин век
Чете се за: 05:20 мин.
Историческо: НАСА изпрати първия пилотиран полет след повече от 50 години Историческо: НАСА изпрати първия пилотиран полет след повече от 50 години
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
