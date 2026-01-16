Якуб Меншик и Себастиан Баес се срещат на финала в Окланд

Якуб Меншик и Себастиан Баес се класираха за финала на турнира по тенис ATP 250 на твърди кортове в Окланд, Нова Зеландия.

Срещата от четвъртфиналите и полуфиналите се изиграха в един ден, след като вчера бяха отложени заради дъжд.

Поставеният под номер 3 в схемата Меншик стана най-младият финалист на турнира след Хуан Мартин Дел Потро през 2009 година. Той спечели първо срещу французина Джовани Мпечи Перикар с 6:4, 6:2, след което наниза 16 аса и надделя над Фабиан Марожан от Унгария със 7:6(9), 4:6, 6:1 в оспорван мач.

Номер 7 Себастиан Баес си осигури място на финала след победи над двама американци. На четвъртфиналите той елиминира водача в схемата Бен Шелтън със 7:5, 6:3, а след това победи Маркос Хирон с 6:1, 6:4. Баес доминираше изцяло, спечели първия сет с 6:1 за 24 минути, както и втората част с 6:4.

Финалът в Окланд ще бъде първи път, в който Меншик и Баес ще играят един срещу друг.

Чехът е на 18-о място в световната ранглиста, а Баес - 39-и, но аржентинецът е в топ форма напоследък и Шелтън е вторият играч от топ 10, когото е победил тази година. Той няма загуба през 2026-а, след като игра на турнира Юнайтед Къп за Аржентина, докато Меншик имаше две загуби на същата надпревара.