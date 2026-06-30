Ян Диоманде: Нямам интернет и социални мрежи, агентът ми се занимава с трансферите

Една от най-коментираните млади звезди на Мондиал 2026 Ян Диоманде увери, че трансферните спекулации около бъдещето му не го разсейват. Нападателят на РБ Лайпциг, който е сред най-желаните футболисти на европейския пазар, заяви преди осминафиналния сблъсък между Кот д'Ивоар и Норвегия, че мислите му са насочени единствено към представянето на световното първенство.

19-годишният нападател призна, че дори не следи информациите около евентуален свой трансфер, като е оставил всичко в ръцете на своя агент.

„Нямам интернет, Instagram, TikTok и подобни неща, така че разговорите с клуба и всички въпроси около бъдещето ми ги води моят агент. За мен това е невероятен шанс да играя на Световно първенство и искам да се възползвам максимално от него. Оставам напълно концентриран върху турнира и искам да му се насладя колкото е възможно повече“, заяви Диоманде.

Кот д'Ивоар достигна до елиминационната фаза за първи път от години, а селекционерът Емерсе Фае ще трябва да се справя без контузения Вилфред Синго, който все още не е възстановен от травмата в бедрото. Добрата новина за „слоновете“ е завръщането на Еван Ндика, който е готов за игра.

Фае очаква изключително тежък двубой срещу Норвегия и не скри възхищението си от Ерлинг Холанд, който вече има четири попадения на шампионата.

"Норвегия е отлично организиран отбор с много качествени индивидуалности, но най-голямата им сила е колективът. Те играят с висока интензивност, умеят да диктуват ритъма на мача и са изключително ефективни пред гола. Не им трябват много положения, за да отбележат. А за Ерлинг Холанд няма какво повече да се каже – всички знаят какъв футболист е. Той може да вкара от всяка ситуация, играе с огромна енергия и е истински лидер за отбора си. За Норвегия е огромен късмет, че разполага с такъв играч“, коментира наставникът на африканския тим.

Въпреки уважението към съперника, Фае е убеден, че неговият тим има необходимите качества да се противопостави на скандинавците.