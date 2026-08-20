БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тежка вечер за ЦСКА в Крит, ОФИ наказа...
Чете се за: 06:30 мин.
Крадците стигнаха твърде нависоко: Задигнаха табелата от...
Чете се за: 00:50 мин.
Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение...
Чете се за: 01:30 мин.
Прокуратурата разследва нарушения при изграждането на Лот...
Чете се за: 01:57 мин.
Схема за източване на средства във водния сектор –...
Чете се за: 02:22 мин.
Отвориха за къпане плаж "Изток" в Свети Влас...
Чете се за: 02:32 мин.
Среща на вицепремиера Иво Христов с кмета на Бургас:...
Чете се за: 03:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ян Диоманде след трансфера в Реал Мадрид: Готов съм да умра за Моуриньо

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
Спорт
Запази

Новата звезда на "белите“ разкри, че португалският специалист е станал в 5 сутринта, за да разговаря лично с него преди трансфера

Ян Диоманде след трансфера в Реал Мадрид: Готов съм да умра за Моуриньо
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Новото попълнение на Реал Мадрид Ян Диоманде даде първото си по-обширно интервю след преминаването си на "Сантиаго Бернабеу“. Пред SportyTV младият футболист говори за осъществяването на мечтата си, първия разговор с Жозе Моуриньо, отношенията си с новите съотборници и съветите, които е получил от легендарния Дидие Дрогба.

Диоманде не скри огромното си вълнение от трансфера и призна, че за него няма по-голям клуб от Реал Мадрид.

"Горд и щастлив съм, защото сбъднах мечтата си. Няма по-голям клуб от Реал. Платиха много пари за мен, но не чувствам никакво напрежение. Защо трябва да се страхувам? Ще направя всичко, което мога на терена“, заяви той.

Особено любопитна се оказа историята около първия му разговор с Жозе Моуриньо. По думите на Диоманде португалецът е станал в 5 часа сутринта, за да разговаря лично с него, при това на френски.

"Когато разбрах за интереса на Реал, беше като сън. Не можех да спя. Моуриньо стана в 5 сутринта, за да говори с мен. Това означава много. Когато Реал Мадрид те потърси, не можеш да кажеш „не“, разказа новото попълнение.

След пристигането му в Мадрид Моуриньо му припомнил обещанието, че ще бъде част от неговия състав. Отговорът на младия футболист показва колко силно е впечатлен от своя нов наставник.

"Казах му, че съм щастлив да работя с него, защото е най-добрият. Мога да науча много от Моуриньо и той е правилният треньор за моето развитие. Готов съм да умра за него“, категоричен беше Диоманде.

Новото попълнение вече започва да се адаптира и към съблекалнята на Реал. Той разкри, че преди трансфера е разговарял с Винисиус, а комуникацията с Килиан Мбапе също е лесна заради общия им език.

Любопитна е и връзката на Диоманде със "Сантиаго Бернабеу“. Именно срещу Реал Мадрид той прави своя професионален дебют като футболист на Леганес. След онзи мач разменя фланелката си с Мбапе, а днес двамата вече са съотборници.

"Никога няма да забравя Леганес, защото това беше клубът, който ми даде възможността да покажа качествата си. От онзи мач помня как размених екипа си с Мбапе, а сега сме в една съблекалня и се смеем заедно“, добави той.

Диоманде посочи Яя Туре и Дидие Дрогба като своите големи африкански идоли. Именно Дрогба се е свързал с него след трансфера и му е дал ценен съвет за работата с Моуриньо, с когото легендарният нападател постигна огромни успехи в Челси.

Младокът говори и за участието си на Световното първенство, определяйки го като безценен опит. Специално място в интервюто отдели и на покойната си сестра, на която посвети емоционално послание по време на Мондиала.

"Тя ме кара никога да не се отказвам и да продължавам да работя здраво, за да сбъдна мечтата си. Всичко, което правя, е за нея“, завърши Диоманде.


#Ян Диоманде #Реал Мадрид ФК #Жозе Моуриньо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

В Националната кардиологична болница ще бъде дарена медицинска апаратура за нуждите на детските клиники
1
В Националната кардиологична болница ще бъде дарена медицинска...
Американският самолетоносач "Джордж Вашингтон" пристигна в Арабско море
2
Американският самолетоносач "Джордж Вашингтон" пристигна...
Тежка вечер за ЦСКА в Крит, ОФИ наказа "червените“ с 3:0 и ги постави пред почти непосилна задача
3
Тежка вечер за ЦСКА в Крит, ОФИ наказа "червените“ с 3:0...
18-годишният обвиняем за нападението над непалците в Пловдив остава на свобода под гаранция
4
18-годишният обвиняем за нападението над непалците в Пловдив остава...
Две обвинения срещу бившия полицай, задържан за убийството на 21-годишен мъж в Съединение
5
Две обвинения срещу бившия полицай, задържан за убийството на...
Променят движението по „Хемус“ заради премахване на крайпътна растителност
6
Променят движението по „Хемус“ заради премахване на...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
4
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
5
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко

Още от: Европейски футбол

Майкъл Карик впечатлен от Маркъс Рашфорд: Изглежда фантастично и е готов да играе
Майкъл Карик впечатлен от Маркъс Рашфорд: Изглежда фантастично и е готов да играе
Атлетико Мадрид набеляза Никълъс Джаксън, бъдещето на Сьорлот може да се окаже ключово Атлетико Мадрид набеляза Никълъс Джаксън, бъдещето на Сьорлот може да се окаже ключово
Чете се за: 02:47 мин.
Нюкасъл инвестира 260 милиона долара в тренировъчна база от световна класа Нюкасъл инвестира 260 милиона долара в тренировъчна база от световна класа
Чете се за: 02:52 мин.
Петър Станич пред трансфер във Франция, Лион се включи в битката за звездата на Лудогорец Петър Станич пред трансфер във Франция, Лион се включи в битката за звездата на Лудогорец
Чете се за: 02:20 мин.
Бруно Гимараеш под въпрос за следващия мач на Арсенал Бруно Гимараеш под въпрос за следващия мач на Арсенал
Чете се за: 02:12 мин.
"Маракана“ ще открие и закрие Мондиал 2027 при жените "Маракана“ ще открие и закрие Мондиал 2027 при жените
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Подготовката за "Евровизия 2027": Бургас и БНТ с пълна подкрепа от държавата за организацията на песенния конкурс
Подготовката за "Евровизия 2027": Бургас и БНТ с пълна...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Голям пожар избухна между Розино и Кърнаре (СНИМКИ) Голям пожар избухна между Розино и Кърнаре (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Пожар в гараж за автобуси в „Орландовци" Пожар в гараж за автобуси в „Орландовци"
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Факелно шествие на хора с увреждания се проведе в София Факелно шествие на хора с увреждания се проведе в София
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Кризата в Сеута: Испания премести мигрантите във временни убежища
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Горски пожар гори край Медвен: Задействаха системата BG-ALERT
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Опасни жеги и в петък, захлаждането идва през новата седмица
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение да се...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ