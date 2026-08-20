Ян Диоманде след трансфера в Реал Мадрид: Готов съм да умра за Моуриньо

Новото попълнение на Реал Мадрид Ян Диоманде даде първото си по-обширно интервю след преминаването си на "Сантиаго Бернабеу“. Пред SportyTV младият футболист говори за осъществяването на мечтата си, първия разговор с Жозе Моуриньо, отношенията си с новите съотборници и съветите, които е получил от легендарния Дидие Дрогба.

Диоманде не скри огромното си вълнение от трансфера и призна, че за него няма по-голям клуб от Реал Мадрид.

"Горд и щастлив съм, защото сбъднах мечтата си. Няма по-голям клуб от Реал. Платиха много пари за мен, но не чувствам никакво напрежение. Защо трябва да се страхувам? Ще направя всичко, което мога на терена“, заяви той.

Особено любопитна се оказа историята около първия му разговор с Жозе Моуриньо. По думите на Диоманде португалецът е станал в 5 часа сутринта, за да разговаря лично с него, при това на френски.

"Когато разбрах за интереса на Реал, беше като сън. Не можех да спя. Моуриньо стана в 5 сутринта, за да говори с мен. Това означава много. Когато Реал Мадрид те потърси, не можеш да кажеш „не“, разказа новото попълнение.

След пристигането му в Мадрид Моуриньо му припомнил обещанието, че ще бъде част от неговия състав. Отговорът на младия футболист показва колко силно е впечатлен от своя нов наставник.

"Казах му, че съм щастлив да работя с него, защото е най-добрият. Мога да науча много от Моуриньо и той е правилният треньор за моето развитие. Готов съм да умра за него“, категоричен беше Диоманде.

Новото попълнение вече започва да се адаптира и към съблекалнята на Реал. Той разкри, че преди трансфера е разговарял с Винисиус, а комуникацията с Килиан Мбапе също е лесна заради общия им език.

Любопитна е и връзката на Диоманде със "Сантиаго Бернабеу“. Именно срещу Реал Мадрид той прави своя професионален дебют като футболист на Леганес. След онзи мач разменя фланелката си с Мбапе, а днес двамата вече са съотборници.

"Никога няма да забравя Леганес, защото това беше клубът, който ми даде възможността да покажа качествата си. От онзи мач помня как размених екипа си с Мбапе, а сега сме в една съблекалня и се смеем заедно“, добави той.

Диоманде посочи Яя Туре и Дидие Дрогба като своите големи африкански идоли. Именно Дрогба се е свързал с него след трансфера и му е дал ценен съвет за работата с Моуриньо, с когото легендарният нападател постигна огромни успехи в Челси.

Младокът говори и за участието си на Световното първенство, определяйки го като безценен опит. Специално място в интервюто отдели и на покойната си сестра, на която посвети емоционално послание по време на Мондиала.