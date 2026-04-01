Янаки Милев достигна до четвъртфиналите на двойки в Санта Маргерита ди Пула

Янаки Милев си осигури място на четвъртфиналите на двойки в Санта Маргерита ди Пула. На италианска територия българинът и Филип Хенинг (Република Южна Африка) победиха италианците Марко Фурлането и Джаникола Мизази с 6:2, 6:3 за 66 минути.

Милев и Хенинг поведоха с 5:1 по пътя към успеха в първия сет, а във втория направиха два пробива за крайната победа.

За място на полуфиналите двамата ще играят срещу други представители на домакините - Филипо Бордони и Аугусто Вирджили.

На сингъл Милев загуби в първия кръг от Макс Ханс Реберг (Германия) с 3:6, 6:4, 3:6.