Янаки Милев и Стефан Попович с убедителен старт на двойки в Пловдив

Янаки Милев и сърбинът Стефан Попович се класираха убедително за втория кръг на двойки на турнира от сериите "Чалънджър 50“ в Пловдив. Поставените под №4 в схемата се наложиха с 6:2, 6:2 над българския тандем Калоян Шиков и Даниел Спасов.

Милев и Попович започнаха отлично срещата и пробиха на нула още в първия гейм. Двамата запазиха контрола върху сета, а в седмия гейм отново спечелиха подаването на съперниците си, преди да приключат частта с 6:2.

Сценарият се повтори и в началото на втория сет. Българо-сръбският тандем стигна до ранен пробив, а малко след това взе още веднъж сервиса на Шиков и Спасов за аванс от 3:0.

Двамата българи успяха да върнат единия пробив в четвъртия гейм, но Милев и Попович веднага възстановиха преднината си. Шиков и Спасов отразиха пет мачбола, преди поставените под №4 да сложат край на срещата с ново 6:2.

Във втория кръг Янаки Милев и Стефан Попович ще се изправят срещу украинеца Никита Мащаков и сърбина Тадия Радованович.

Участието си в надпреварата приключиха и Радослав Шандаров и Васил Шандаров. Българският тандем отстъпи с 4:6, 1:6 пред италианеца Федерико Янаконе и украинеца Георгий Кравченко.

Следващите съперници на Янаконе и Кравченко ще бъдат българинът Антъни Генов и украинецът Олександър Овчаренко, които почиваха в първия кръг.