ИЗВЕСТИЯ

от БНТ
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Националът на България за купа "Дейвис" надигра поставения под номер 2 Максим Шазал (Франция).

Янаки Милев се класира за полуфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Кастейон (Испания)
Снимка: БФ тенис
Янаки Милев се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Кастейон (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

Осмият в схемата Милев се наложи над поставения под номер 2 Максим Шазал (Франция) с 6:2, 6:4 за час и 44 минути.

Българинът взе пет поредни гейма от 1:2 до 6:2 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част стигна до пробив в седмия гейм, който му беше достатъчен, за да затвори мача.

За национала това беше трети пореден успех в надпреварата, а в спор за място на финала той ще играе по-късно днес срещу победителя от мача между номер 7 Диего Барето Санчес (Испания) и Игнасио Париска (Венецуела).

Милев за последно достигна до полуфиналите на сингъл на турнир от ITF в Куршумлийска Баня (Сърбия) през юли.

#Янаки Милев

