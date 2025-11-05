БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Янаки Милев се класира за втория кръг на тенис турнира на клей в турския курорт Анталия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

За място на четвъртфиналите Милев ще играе срещу Бехан Атлангериев (Русия).

янаки милев стартира успех сингъл тенис турнир анталия
Слушай новината

Янаки Милев се класира за втория кръг на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под номер 8 Милев спечели срещу преминалия през квалификациите Ноа Луис (Испания) с 6:2, 6:2 за 74 минути. Той поведе с 5:1 по пътя си към победата в първия сет, а във втория направи серия от четири поредни гейма, за да триумфира.

За място на четвъртфиналите Милев ще играе срещу друг квалификант Бехан Атлангериев (Русия).

Шампионът на България на открито за 2023 година и национален първенец в зала от този сезон Вардан Манукян, който премина през квалификациите, играе в първия кръг срещу петия в схемата Дан Александру Томеску (Румъния).

Манукян е четвъртфиналист на двойки. Той и Максим Шин (Узбекистан) вчера елиминираха Милев и Феликс Мишкер (Великобритания) с 6:4, 6:4 и очакват мач срещу номер 2 при дуетите Оливер Йохансон и Никола Славич (Швеция).

#Янаки Милев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ
1
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
2
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР)
3
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от...
Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически удобен
4
Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически...
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
5
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Параметрите на Бюджет 2026: Остри критики от опозицията, синдикатите и работодателите
6
Параметрите на Бюджет 2026: Остри критики от опозицията,...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Български тенис

Ива Иванова стартира успешно на сингъл на тенис турнира на клей в Ираклион
Ива Иванова стартира успешно на сингъл на тенис турнира на клей в Ираклион
Гергана Топалова отпадна на WTA 125 турнир в Аржентина Гергана Топалова отпадна на WTA 125 турнир в Аржентина
Чете се за: 00:47 мин.
Иван Иванов с достойна борба, но загуба при дебюта си на турнир от ATP Иван Иванов с достойна борба, но загуба при дебюта си на турнир от ATP
Чете се за: 02:55 мин.
Успешно начало за Нестеров на турнир в Бахрейн Успешно начало за Нестеров на турнир в Бахрейн
Чете се за: 01:00 мин.
Димитър Кузманов приключи в Мацуяма Димитър Кузманов приключи в Мацуяма
Чете се за: 00:55 мин.
Топалова се класира за основната схема на WTA 125 в Тукуман Топалова се класира за основната схема на WTA 125 в Тукуман
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Съдът пусна под гаранция от 5000 лева шофьора, помел 6 коли на бул. „Витоша“
Съдът пусна под гаранция от 5000 лева шофьора, помел 6 коли на бул....
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Санкциите "Магнитски": Според Борисов - Пеевски е попаднал несправедливо там Санкциите "Магнитски": Според Борисов - Пеевски е попаднал несправедливо там
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Тристранката се провали след бойкот от работодателите Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Без временна комисия за хотела с водопада на премиера Желязков Без временна комисия за хотела с водопада на премиера Желязков
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Епизод пореден: Делян Пеевски с нова атака срещу Бойко Рашков
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
4,7 по Рихтер разлюля Гърция: Трусът е усетен и у нас
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Нидерландия конфискува кокаин на стойност 250 млн. евро и задържа 8...
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ