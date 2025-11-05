Янаки Милев се класира за втория кръг на тенис турнира на клей в турския курорт Анталия

Янаки Милев се класира за втория кръг на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под номер 8 Милев спечели срещу преминалия през квалификациите Ноа Луис (Испания) с 6:2, 6:2 за 74 минути. Той поведе с 5:1 по пътя си към победата в първия сет, а във втория направи серия от четири поредни гейма, за да триумфира.

За място на четвъртфиналите Милев ще играе срещу друг квалификант Бехан Атлангериев (Русия).

Шампионът на България на открито за 2023 година и национален първенец в зала от този сезон Вардан Манукян, който премина през квалификациите, играе в първия кръг срещу петия в схемата Дан Александру Томеску (Румъния).

Манукян е четвъртфиналист на двойки. Той и Максим Шин (Узбекистан) вчера елиминираха Милев и Феликс Мишкер (Великобритания) с 6:4, 6:4 и очакват мач срещу номер 2 при дуетите Оливер Йохансон и Никола Славич (Швеция).