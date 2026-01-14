Янаки Милев започна с победа на тенис турнира в Анталия

Янаки Милев започна с победа участието си на тенис турнира на клей в турския курорт Анталия с награден фонд от 30 000 щатски долара.

В първия кръг българинът се справи със Самуел Линде Паласиос от Колумбия със 7:5, 6:2 за час и 42 минути. Милев имаше трудности само в началото на мача, когато допусна изоставане от 1:3 гейма, но след това бе категоричен в представянето си.

Във втория кръг той ще играе с поставения под номер 2 в схемата на турнира Андрей Недич от Босна и Херцеговина.