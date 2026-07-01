Янаки Милев започна с убедителна победа турнира в Скопие

Янаки Милев се класира за втория кръг на турнира по тенис на клей в Скопие (Република Северна Македония) с награден фонд от 30 хиляди долара.

22-годишният българин, поставен под номер 7 в основната схема, победи аржентинеца Франсиско Томас Гешвинд с 6:3, 6:4 за час и 39 минути игра.

Милев наложи контрол още в началото на срещата, след като реализира ранен пробив и поведе с 3:0 в първия сет. До края на частта българинът не допусна съперникът му да върне пробива и закономерно излезе напред в резултата.

Втората част бе по-оспорвана, като двамата тенисисти си размениха по два пробива и резултатът стана 4:4. Именно тогава Милев нанесе решителния удар, спечели подаването на съперника си и след това затвори мача на собствен сервис.

Във втория кръг българинът ще се изправи срещу квалификанта Валентино Конте от Аржентина.

В основната схема на турнира участват още двама българи. Квалификантът Никола Колячев ще срещне четвъртия поставен Владислав Орлов (Украйна), а Максимилиан Борисов, влязъл като „щастлив губещ“, ще играе срещу представителя на домакините Обрад Марковски.

Българско участие има и в турнира на двойки. Радослав и Васил Шандаров ще се изправят срещу македонците Кристиян Янев и Стефан Мицов, Янаки Милев и сърбинът Стефан Попович ще играят срещу българина Алекс Ганчев и Саша Маес (Люксембург), а Никола Керемедчиев и Дейвид Симеонов ще премерят сили с Георги Янкуловски и Дарко Колевски от Република Северна Македония.