Яник Синер аут от US Open микс дуетите!



Световният №1 се отказа от турнира на смесени двойки, където трябваше да играе с чехкинята Катержина Синякова. Причината – здравословни проблеми.

Ден по-рано Синер се отказа и от финала в Синсинати срещу Карлос Алкарас, след като губеше с 0:5 в първия сет.

На негово място в жребия влязоха американците Даниел Колинс и Крисчън Харисън, които ще срещнат Белинда Бенчич и Александър Зверев в първия кръг.

Синер е актуален шампион от Australian Open, Уимбълдън и US Open – затова всички очакват с нетърпение дали ще е напълно готов за основната схема в Ню Йорк.

Жребият за сингълите е в неделя.






