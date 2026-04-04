Яник Синер: Би било страхотно да спечеля титла от Мастърс турнир на клей именно в Монте Карло

Яник Синер открива сезона на клей корт на турнира от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло.

Световният номер 2 заяви, че за него би било страхотно да спечели голяма титла на тази настилка.

По време на последното си участие в Монте Карло преди две години, Синер загуби на полуфиналите от Стефанос Циципас.

Италианецът говори преди турнира, който започва утре. Той стартира във втория кръг срещу победителя от френския дуел Моис Куаме - Юго Умбер.

Запитан колебаел ли се е дали да играе в Монте Карло тази година, той заяви:

„Не, винаги съм го смятал за добър турнир за игра, във всеки случай. Това е добра подготовка и ще ми даде възможност да изиграя поне един официален мач на клей. И винаги е хубаво да мога да спя малко вкъщи, да се чувствам като у дома си.“

"Всички знаем, че клеят е малко по-физически натоварващ. Миналата година играх добър тенис по това време на годината и ще видим какво ще се случи тази година. Във всеки случай, в Индиън Уелс дългите сесии в жегата ми помогнаха много", обясни италианецът.

Дали червения корт е най-трудната настилка за него?

"Мисля, че всеки играч има своите предпочитания. Харесва ми да играя на клей, дори и да не е любимата ми настилка. Мисля, че мога да играя добре на нея. Би било страхотно да спечеля титла от голям турнир на тази настилка. Бях близо до това през последните две години", коментира Синер.

"Отдавна се говори, че сервисът ми не е най-силното ми оръжие, а през последните години с моя треньор Симоне Ваньоци направихме много промени, малко по малко, в ритъма, движението и т.н. Намерихме добър ритъм и ако открием други детайли за корекция, ще го направим", обеща той.