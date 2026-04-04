Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.

Яник Синер: Би било страхотно да спечеля титла от Мастърс турнир на клей именно в Монте Карло

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Чете се за: 02:32 мин.
"Харесва ми да играя на клей, дори и да не е любимата ми настилка", обясни световният номер 2, който ще преследва седма титла от Мастърс 1000 и първа във веригата на клей.

Яник Синер открива сезона на клей корт на турнира от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло.

Световният номер 2 заяви, че за него би било страхотно да спечели голяма титла на тази настилка.

По време на последното си участие в Монте Карло преди две години, Синер загуби на полуфиналите от Стефанос Циципас.

Италианецът говори преди турнира, който започва утре. Той стартира във втория кръг срещу победителя от френския дуел Моис Куаме - Юго Умбер.

Запитан колебаел ли се е дали да играе в Монте Карло тази година, той заяви:

„Не, винаги съм го смятал за добър турнир за игра, във всеки случай. Това е добра подготовка и ще ми даде възможност да изиграя поне един официален мач на клей. И винаги е хубаво да мога да спя малко вкъщи, да се чувствам като у дома си.“

"Всички знаем, че клеят е малко по-физически натоварващ. Миналата година играх добър тенис по това време на годината и ще видим какво ще се случи тази година. Във всеки случай, в Индиън Уелс дългите сесии в жегата ми помогнаха много", обясни италианецът.

„Харесва ми да играя на клей, дори и да не е любимата ми настилка", добави той.

Дали червения корт е най-трудната настилка за него?

"Мисля, че всеки играч има своите предпочитания. Харесва ми да играя на клей, дори и да не е любимата ми настилка. Мисля, че мога да играя добре на нея. Би било страхотно да спечеля титла от голям турнир на тази настилка. Бях близо до това през последните две години", коментира Синер.

"Отдавна се говори, че сервисът ми не е най-силното ми оръжие, а през последните години с моя треньор Симоне Ваньоци направихме много промени, малко по малко, в ритъма, движението и т.н. Намерихме добър ритъм и ако открием други детайли за корекция, ще го направим", обеща той.

Свързани статии:

Яник Синер спечели титлата в Маями и постигна "Слънчев дубъл"
Яник Синер спечели титлата в Маями и постигна "Слънчев дубъл"
Италианецът спечели финала с Иржи Лехечка.
Чете се за: 03:50 мин.
Исторически триумф за Яник Синер на Мастърса в Индиън Уелс
Исторически триумф за Яник Синер на Мастърса в Индиън Уелс
Италианецът стана едва третият тенисист в историята, който печели...
Чете се за: 02:45 мин.
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: ATP

Мариано Навоне заслужи първа титла в кариерата си
Мариано Навоне заслужи първа титла в кариерата си
Томи Пол срещу Роман Буручага във финала на турнира в Хюстън Томи Пол срещу Роман Буручага във финала на турнира в Хюстън
Чете се за: 01:12 мин.
Гаел Монфис преди последното си участие в Монте Карло: Ще се опитам да дам най-доброто от себе си Гаел Монфис преди последното си участие в Монте Карло: Ще се опитам да дам най-доброто от себе си
Чете се за: 03:25 мин.
Бен Шелтън напусна турнира на клей в Хюстън Бен Шелтън напусна турнира на клей в Хюстън
Чете се за: 02:45 мин.
Григор Димитров открива сезона на клей с двубой срещу аржентинец Григор Димитров открива сезона на клей с двубой срещу аржентинец
Чете се за: 02:02 мин.
Анди Мъри иска да работи с някой от младите таланти в тениса Анди Мъри иска да работи с някой от младите таланти в тениса
Чете се за: 01:07 мин.

Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
