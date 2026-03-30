Яник Синер спечели титлата в Маями и постигна "Слънчев дубъл"

След Индиън Уелс, световният №2 Яник Синер постигна „Слънчев дубъл“, като спечели Маями Мастърс 1000 (Флорида, САЩ) за втори път. Независимо от опонента или времето, което беше дъждовно, Яник Синер продължава впечатляващото си представяне в турнирите от Мастърс 1000, осигурявайки си американски дубъл във Флорида, точно както Арина Сабаленка направи предишния ден в женския финал. Синер победи чеха Иржи Лехечка с 6:4, 6:4 в мач, който беше отложен и след това прекъснат за час и половина поради дъжд, за да спечели турнира за втори път след победата си през 2024 г.

24-годишният италианец е първият играч от ATP, постигнал „Слънчев дубъл“ след Роджър Федерер през 2017 г., но по-важното е, че той е единственият, който е направил това, без да загуби сет в нито един от турнирите. Бившият №1 в света спечели седмата си титла от Мастърс 1000, третата си поред след Париж в края на 2025 г. и Индиън Уелс преди две седмици, и в момента е в серия от 34 спечелени сета в турнири от това ниво.

В неделя дъждът, който се изля над града във Флорида, забави началото на мача, преди да го прекъсне за около час и половина в самото начало на втория сет. Това сякаш не притесни Синер, който продължи да доминира в мача, въпреки че пропусна няколко възможности да го спечели по-рано (два пробива, реализирани от единадесет шанса).

Невероятната серия на Синер до голяма степен разчита на сервиса му. Според анализ на ATP, италианецът, който вече беше най-добрият на веригата през 2025 г. по спечелени точки на първи сервис (79,5%) и спечелени геймове на сервис (92%), допълнително подобри процентите си през 2026 г. (81% и 94%), което го постави сред елита на тенисистите с изключителен сервис. В неделя той натрупа 10 аса и 92% успеваемост при първия сервис, като спокойно спаси и трите точки за пробив, с които се сблъска, всички в четвъртия гейм на мача. Но той играе отлично и при ретурите, осъществявайки първите два пробива в турнира за чешкия тенисист с дълбоките си удари, по един във всеки сет.

Иржи Лехечка (22-ри в света), на 24 години, игра в първия си финал на турнир от това ниво, надявайки се да наследи сънародника си Якуб Меншик като шампион. Въпреки поражението, отличната му игра в турнира ще му позволи да достигне най-високото си класиране в кариерата си - 14-то място в света.

Синер, който не можа да играе в миналогодишния турнир поради наказание за допинг, по този начин спечели 1000 точки за ранглистата, като с 1190 точки се доближи преди сезона на клей до световния №1 Карлос Алкарас, елиминиран в третия кръг.