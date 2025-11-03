БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пускат парното в София във вторник
Яник Синер и Карлос Алкарас ще изиграят демонстративен мач в Република Корея

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Срещата ще се състои през януари.

Яник Синер - Карлос Алкарас
Снимка: БТА
Яник Синер и Карлос Алкарас ще играят в демонстративен мач в Република Корея през януари като част от подготовката на двамата най-добри тенисисти в света в момента за Откритото първенство на Австралия през 2026-а година, съобщиха организаторите.

Двете водещи звезди на световния тенис, които са спечелили девет от последните 10 титли в турнирите от Големия шлем, ще излязат на корта в "Инспайър Арена" в Инчон на 10 януари, осем дни преди началото на първия за годината турнир от Големия шлем в Мелбърн Парк. Предвид спонсорите, срещата е наречена "Hyundai Card Super Match".

В подобни мачове в Република Корея в минали години са участвали най-големите имена в този спорт като Роджър Федерер, Рафаел Надал, Новак Джокович и Пийт Сампрас, както сред дамите Мария Шарапова и Винъс Уилямс. Организаторите все още не са оповестили и размера на наградния фонд, който ще бъде разигран в срещата.

Синер и Алкарас се срещнаха в три от четирите финала на Големия шлем през този сезон и се изправиха един срещу друг в решаващия мач за титлата на демонстративния турнир в Рияд (Саудитска Арабия) "Шестимата крале на шлема", като Синер спечели трофея и 6 милиона долара.

Италианецът също така вдигна титлата и на "Мастърса" в Париж снощи, с което си върна и лидерството в световната ранглиста на АТР за сметка на Алкарас, който отпадна в по-ранен етап.

Иначе испанецът спечели Откритото първенство на САЩ с победа над Синер на финала и това му даде и водачеството в подреждането на АТР. Двамата се срещнаха и в епичния финал на Ролан Гарос през юни, когато Алкарас спечели в пет сета, преди Синер да си "отмъсти" в сблъсъка за титлата на Уимбълдън месец по-късно.

#Карлос Алкарас #Яник Синер

